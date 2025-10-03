鳳凰旅遊十月線上旅展開跑 最高每人省萬元

鳳凰（5706）旅遊自即日起至11月10日推出年度最大檔線上旅展，瞄準寒假旅遊、春節九連休，出國想省錢就搶這一波。

鳳凰旅遊表示，全線祭出最殺優惠及特價團，限定團最高每人減１萬元，主力歐洲線更有限量特價激省團，以及66大順、88大發等精彩折扣，叫好叫座的埃及、土耳其則推出限定團最高前十名每人減１萬元，大爆發的極光團折扣更是紅不讓，加拿大黃刀極光限定團最高第二人減8千元，北歐極光限定團最高第二人減8,800元還入住浪漫極光玻璃屋兩晚；國人愛的日韓賞楓最後一波以及冬季滑雪玩雪，線上旅展也都有令人亮眼的下殺折扣；還有基隆港出發的郵輪假期，以及香港出發的皇家加勒比海洋光譜號，更是線上旅展的必搶項目。

此外，自由行也有優惠，春節直飛關島完全免請假，2/14、2/18出發享第二人減4千元。

鳳凰主力歐洲線火力全開，折扣從第二人減6千～１萬不等，還有多款限時下殺年度回饋團。

「義大利大城小鎮10天」「德意志湖光山語10天」「葡萄牙大城小鎮10天」皆享限定團限時下殺１萬元，「克斯蒙10天」更祭出限時一口價才84,999起、「荷蘭比利時超值8天」限量團才64,999起；此外，法國、英國愛爾蘭、北歐等眾多口碑限定行程推出「66大順」限定團第二人減 6,600元，或「88大發」限定團第二人減8,800元的折扣，絕對是破盤破滿地；明年春天的荷蘭庫肯霍夫花季行程登場，線上旅展限定團第二人減6,600元，預約賞花正是時候。

極光大爆發一定要追！北歐住極光屋、黃刀賞極光通通折扣大方給，這兩年極光指數飆升，北歐及美加極光團皆十分搶手，特別是有北歐安排入住「極光玻璃屋」的行程，詢問度破錶，「幸福極光-北歐破冰船帝王蟹10天」安排兩晚極光屋，不但可以躺在被窩裡看極光，還有豐富的雪上活動，限定團早鳥最高第二人減8,800元，春節出發同享優惠，此外，特別推薦「冰島極光.藍冰洞10天」限定團第二人減6,600元，除了探索極光，還體驗獨特的冰島馬騎行。

而全球極光活動最旺盛的加拿大黃刀鎮，鳳凰行程皆安排黃刀鎮住三晚，看到極光機率超高，鳳凰為鼓勵旅客前往，春節團的客人若全程未能見到極光，回台即每人退費1萬元，誠意十足！「盡享洛磯山.遇見黃刀鎮極光9天」限定團最高第二人減8,000元，並安排住宿露易絲湖城堡飯店。

華航（2610）直飛台積電（2330）重鎮鳳凰城12月開航，鳳凰首推「美西鳳凰城.雙秘境.聖多娜.超跑體驗9天」12/5開航優惠第二人減１萬元，還體驗最酷的拉斯維加斯超跑，由專業車手帶領體驗賽道飛馳；寒假過年團則鎖定親子最愛的「美西三城.優勝美地.正宗大峽谷.超級瑪莉歐10天」限定團第二人減5,000元，小孩不占床減１萬元；愛好攝影及國家公園控必遊的「美國六大天王.二大秘境國家公園15天」則享限定團第二人減１萬元。

埃及、摩洛哥秋冬正好遊，狂減1萬折扣不手軟，南半球迎夏日薰香，最高第二人減8千元，史上最大考古博物館大埃及博物館開幕，掀起一波遊埃及熱，秋冬季避開酷暑玩埃及，正是時候，「超進化版-埃及紅海法老傳奇雙飛12天」已有多團保出，限定團前十名每人減1萬元，還安排米娜宮及中東風味網紅餐廳。熱門非洲路線「冰與火之歌~迷情摩洛哥四大皇城撒哈拉11天」同樣有限定團前十名每人減１萬的優惠。

南半球的澳洲及紐西蘭，即將迎來夏天旺季，「夏日薰香~溫泉名湯10天」帶你採藍莓、逛薰衣草農莊，享限定團第二人減6,000元；榮獲品保優旅選的「東澳全覽~美夢成真9天」享廚師帽美食及法式料理，限定團第二人減6,000元；明年夏季肯亞動物大遷徙開賣，六人成行早鳥第二人減1萬５千元。

日本韓國賞楓最後搶 滑雪玩雪、冬日祭典折扣開賣

時序邁入初秋，紅葉前線最早楓紅的「立山黑部秋楓6天」以及山陰山陽鳥取祕境、北海道賞楓，皆還有零星空位，韓國經典賞楓行程「楓采韓國~內藏山.大屯山.韓服.美食5天」也有多團保出，大家不妨衝一波賞紅葉。日本冬季玩雪、賞樹冰、看祭典、泡溫泉，「冬戀東北５天」限定團享開運金第二人減１萬元，「冬戀北陸夢幻合掌村6日」名花之里彩燈季，也是冬季人氣選擇，限定團享開運金最高減12,000元。

冬季滑雪ＣＰ值最高的韓國「好漾首爾米其林~華川冰魚慶典.滑雪.樂天樂園或樂天塔.塗鴉秀5天」線上旅展限定團第二人減3,000元，感受冬季七大奇蹟的「華川冰雪節」並體驗雪場滑雪的樂趣。

MSC榮耀號冬季清艙每房減8千，限定航次同房第三人2,900元，歌詩達郵輪莎倫娜號全新重磅升級，翻新後細節處更見巧思，艙房更加舒適，3/28、4/6出發，享同房第三人艙房費０元，春夏航程登場開賣！史上規模最大的來台郵輪MSC地耀號，基隆港出發冬季航程大優惠，每間艙房最高折８千，指定航次還有第三人免費，絕對是旗艦級奢華首選，3/8、3/12高雄出發航次，提供南部旅客更方便的選擇。

此外，全球最酷郵輪「皇家加勒比遊輪-海洋光譜號」～香港出發航程只要6,900起，超量子級郵輪上擁有模擬高空跳傘、甲板衝浪等意想不到的娛樂。