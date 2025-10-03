聽新聞
國泰世華CUBE卡友注意！「慶生月」回饋再升級、第4季餐廳最高10％
國泰世華CUBE信用卡持續為壽星卡友打造專屬且有感的生日禮遇。2025年第4季「慶生月」權益再升級，除延續百貨購物、外送平台、休閒娛樂、美妝保養等指定通路外，更大幅更新餐廳清單，精選南台灣在地美食、炙烤鍋物盛宴、嚴選小農風味與療癒系甜點等人氣餐廳，讓壽星卡友在生日當月無論是與親友共享美食，或獨享質感時光，都能享有最高10%小樹點（信用卡）回饋。
本季更特別升級推出全新「慶生月踩點吉章」任務，推出「南台灣特色店家、燒肉鍋物、嚴選在地食材餐廳、牛排餐酒與甜點、日本指定樂園及遊戲娛樂、歡唱KTV，以及購物享受生活」等七大主題類別，鼓勵壽星卡友跨界體驗、為生日慶祝增添趣味與驚喜。壽星卡友於生日當月只要在任一子任務完成一筆消費新台幣500元（含），即可集得一章，集滿三章可獲得200點小樹點（信用卡）加碼回饋 ，讓點數回饋層層堆疊、驚喜加倍。
國泰世華CUBE信用卡「慶生月」權益持續洞察市場動態，打造貼近生活的消費回饋，不論是美食愛好者、娛樂玩家、購物達人，或是追求生活質感的壽星卡友，都能透過CUBE信用卡「慶生月」權益，在生日當月享受豐盛回饋，讓慶生不只是儀式，更是聰明消費的最佳時機。CUBE信用卡「慶生月踩點吉章」活動網址參考：https://www.cathay-cube.com.tw/cathaybk/personal/event/overview/credit-card/dining/202509/cube_birthday_2025Q4
