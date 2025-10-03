統一ZEELAND-MARK周年慶 多重優惠搶連假商機

統一企業（1216）積極整合並創新生活服務產業，2024年「ZEELAND-MARK」湖美廣場於台南登場。喜迎開幕一周年，自2025年10月9日起至12日連續四天，集結統一企業集團品牌展開「ZEELAND-MARK周年慶」單店限定活動，搶攻連假商機。

統一表示，凡於「ZEELAND-MARK」湖美廣場內的7-ELEVEN Fresh、康是美、星巴克、CupiCho全球精品巧克力專賣店、21Plus與BEING spa各品牌單筆消費滿688元即贈50點OPENPOINT（單筆不累贈）；各品牌單日消費累計滿888元則免費送一張刮刮卡，保證人人有獎，最大獎更可抽中50萬點OPENPOINT，歡迎雙十連假前往遊逛體驗。

7-ELEVEN觀察發現，Fresh店型因導入多樣化的生鮮蔬果、肉品海鮮與在地特色食材，成功吸引以家庭為主的消費族群；針對個人化商機與小家庭需求，亦透過精緻小包裝與差異化商品，如導入海內外高品質水果、蔬菜專區及嚴選在地優質生鮮商品等，進一步帶動單店生鮮蔬果類別成長。7-ELEVEN Fresh湖美門市營運滿一周年，以「日本麝香葡萄」、「祕魯藍莓」、「土魠魚切片」、「太陽有機高麗菜」、「泰國Cocothumb易開椰子」等最受青睞，引領超商通路展現「高端食材」搭配「日常生鮮」的獨特定位，去年至今全台Fresh門市已拓展至六家，並規劃持續向各地展店。

「ZEELAND-MARK周年慶」自10月9日至10月12日於湖美廣場盛大展開，7-ELEVEN Fresh湖美門市祭出水果、冷藏水產、冷藏肉品全面9折（排除品項詳見活動公告） 及蔬菜全面8折優惠，秋季必吃的日本麝香葡萄單串甜甜價349元，更有限量600組的美國紅寶石葡萄199元買一送一，以及台畜系列商品滿300元送肉鬆等限定好康。

「ZEELAND-MARK」湖美廣場內各大統一企業集團品牌亦同步展開單店限定優惠活動，康是美湖美門市於10月9日至12日全店指定商品88折，單筆滿千再送百元折價券，搭配中國信託uniopen聯名卡或以icash2.0/icashpay支付再享額外回饋。BEING spa湖美旗艦館於ZEELAND-MARK周年慶活動期間預約spa課程操作6折，且操作課程或提領商品滿10,000元則贈1,000點OPENPOINT。

星巴克湖美門市自10月9日起至22日消費滿800元贈黑粉旅行收納包，滿1,800元即贈水果叉組。集團同慶，10月9日全門市購買兩杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。湖美門市於10月11日至12日加碼飲品第二杯半價，購買兩杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠，並有湖美限定商品與現烤麵包優惠。21Plus於10月9日至12日同步推出香草烤雞搭配蜂蜜綠茶兩杯組合價 399元，適合闔家共享。CupiCho全店消費88折，湖美門市消費滿千即可參與「巧手抓一把」活動，多款指定品牌巧克力享2入85折，並推出1,200元的超值福袋，打卡還可再獲小禮。

透過豐富的優惠活動與多元品牌體驗，「ZEELAND-MARK周年慶」展現統一企業集團打造在地生活新地標的承諾，邀請消費者一同前來感受獨特的購物與休閒魅力。