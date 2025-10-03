快訊

連假前再創新高！台股寫歷史新高點位收26,761點 台積電收1,400元

普發現金最晚11月底發放？ 卓榮泰點頭：能快就快

新竹光復高中爆霸凌！學生校外遭「球棒重擊」 竹市府震怒說重話了

高雄日航酒店開幕滿周年 邀請60位寶寶免費入住聯合慶生

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
高雄日航酒店將迎來開幕滿週年，推出一週年主題企劃「周歲祭」。照片／業者提供
高雄日航酒店將迎來開幕滿週年，推出一週年主題企劃「周歲祭」。照片／業者提供

高雄日航酒店將迎來開幕滿週年，推出一週年主題企劃「周歲祭」，打造專屬高雄日航的一歲慶典。邀請60組家有一歲寶寶的家庭，於11月3日免費入住一晚，享用翌日全自助式早餐，更能免費參加「聯合周歲宴」，現場規劃寶寶遊戲區、日式主題抓週、爬行比賽，以及專屬紀念禮品，一同見證成長的珍貴時刻，分享酒店的一歲喜悅。

高雄日航酒店總經理福元雅彦同步宣布週年住房專案「周歲祭・一泊轉福」即日起開放預訂，透過酒店官網預訂，入住即可參加抽獎，最大獎包含高雄日航酒店總統套房免費住宿！

其他獎項有當日房型升等、免費餐飲體驗、GoShare 騎乘金、日本無添加領導品牌FANCL、韓國保養品牌ABIB，與韓國美妝品牌SO NATURAL精選贈禮等，讓每位旅客都有機會收穫驚喜。

此外，高雄日航酒店總經理福元雅彦更加碼推出「一泊滿食」住房專案，入住搭配「滿食護照」，體驗酒店五間餐廳的招牌料理，包含日本料理飛翔 - 和食前菜拼盤、桃泉中餐廳 - 日月魚木瓜盅、天空酒吧 - 風味燻烤豬肋排、咖啡廳 – 珠寶盒下午茶組等

延續週年熱潮，館內各餐廳亦推出 「1111」限定套餐與主廚設計西點，打造多樣化餐飲體驗，邀賓客共享節慶祭典氛圍。高雄日航酒店總經理福元雅彦表示：「酒店自開幕以來，我們舉辦了多場跨界主題企劃及餐飲活動，受到旅客廣大迴響。一週年對高雄日航酒店而言，不僅是回顧的時刻，更是展望未來的新起點，期盼能持續以日式款待精神與創新策劃，帶給賓客多元而難忘的體驗。」

總經理 餐飲 日本

延伸閱讀

台灣虎航高雄再徵選客艙組員 錄取最快明年首季上線

高雄建商父女中刀倒車上 女兒喪命…父搶救6天仍未脫險

高雄威秀影城驚魂夜！男「玩手機」遭請出場竟懸坐平台 觀眾嚇壞

中秋連假當心！高雄爆竹「宵禁」 深夜放煙火恐挨罰

相關新聞

高雄日航酒店開幕滿周年 邀請60位寶寶免費入住聯合慶生

高雄日航酒店將迎來開幕滿週年，推出一週年主題企劃「周歲祭」，打造專屬高雄日航的一歲慶典。邀請60組家有一歲寶寶的家庭，於...

萬元有找出國玩！可樂旅遊年終線上旅展開跑 機加酒早鳥再折5千

出遊搶便宜！可樂旅遊2025年壓軸強檔「年終線上旅展」10月3日至11月14日登場，推出國內外遊程、自由行、住宿、機票、...

花300元可享500元價值 秋節可來高雄旗津「吃通海」

中秋節腳步接近，高雄「旗津吃通海」年度盛會4日登場，秋節連期間將推出千份吃通海消費券，讓300元秒變500元價值，160...

走進秋日山林！奧萬大雙十連假門票10元再推療癒體驗

林業及自然保育署南投分署為歡慶國慶，特別向全民送上「生日快樂」祝福。所轄奧萬大國家森林遊樂區將於10月10日至12日雙十...

咖啡控看過來！台中知名冰淇淋推低溫萃取咖啡 中秋有優惠

台中市草悟道商圈的冰淇淋名店「寶格冰淇淋」在經營10年後，趁著今年中秋節加入咖啡商品。執行長陳苡榛表示，他們的咖啡不走一...

foodpanda「超級會員週」攜手LINE GO 最高可領取4,900元交通金

foodpanda宣布即日起至10月10日推出「超級會員週」，pandapro優惠火力全面升級，限時10天提供無限次美食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。