高雄日航酒店開幕滿周年 邀請60位寶寶免費入住聯合慶生
高雄日航酒店將迎來開幕滿週年，推出一週年主題企劃「周歲祭」，打造專屬高雄日航的一歲慶典。邀請60組家有一歲寶寶的家庭，於11月3日免費入住一晚，享用翌日全自助式早餐，更能免費參加「聯合周歲宴」，現場規劃寶寶遊戲區、日式主題抓週、爬行比賽，以及專屬紀念禮品，一同見證成長的珍貴時刻，分享酒店的一歲喜悅。
高雄日航酒店總經理福元雅彦同步宣布週年住房專案「周歲祭・一泊轉福」即日起開放預訂，透過酒店官網預訂，入住即可參加抽獎，最大獎包含高雄日航酒店總統套房免費住宿！
其他獎項有當日房型升等、免費餐飲體驗、GoShare 騎乘金、日本無添加領導品牌FANCL、韓國保養品牌ABIB，與韓國美妝品牌SO NATURAL精選贈禮等，讓每位旅客都有機會收穫驚喜。
此外，高雄日航酒店總經理福元雅彦更加碼推出「一泊滿食」住房專案，入住搭配「滿食護照」，體驗酒店五間餐廳的招牌料理，包含日本料理飛翔 - 和食前菜拼盤、桃泉中餐廳 - 日月魚木瓜盅、天空酒吧 - 風味燻烤豬肋排、咖啡廳 – 珠寶盒下午茶組等
延續週年熱潮，館內各餐廳亦推出 「1111」限定套餐與主廚設計西點，打造多樣化餐飲體驗，邀賓客共享節慶祭典氛圍。高雄日航酒店總經理福元雅彦表示：「酒店自開幕以來，我們舉辦了多場跨界主題企劃及餐飲活動，受到旅客廣大迴響。一週年對高雄日航酒店而言，不僅是回顧的時刻，更是展望未來的新起點，期盼能持續以日式款待精神與創新策劃，帶給賓客多元而難忘的體驗。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言