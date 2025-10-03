13處國家森林遊樂區票價優惠 國慶連假享5折

快訊

中央社／ 台北3日電

農業部林業及自然保育署今天宣布，所轄管的13處國家森林遊樂區，10至12日國慶連假期間，提供入園門票半價優惠。民眾可在滿山綠意間看到漸染上秋色的國家森林多層次風貌。

林保署轄管國家森林遊樂區共13處，包括太平山、內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南。

林保署說，初秋時節，各處國家森林園區展現多元迷人景致。太平山山毛櫸步道逐漸染上金黃，形成閃耀的黃金廊道；滿月圓的青楓換上嫣紅秋裳；東眼山、拉拉山、八仙山與阿里山片片楓紅為步道點綴濃濃秋意；奧萬大壯麗的落羽松也逐漸轉紅，與林間楓紅相互輝映；大雪山在黃昏時分常可看見絢爛的雲海晚霞。滿山綠意間漸次染上的秋色，讓森林遊樂區展現豐富多層次的山林風貌。

而位於低海拔地區的內洞、雙流、墾丁、知本與池南國家森林遊樂區，進入秋季天氣也變得涼爽怡人，內洞與雙流富含負離子的瀑布、墾丁靜靜守護森林的銀葉板根、知本盤錯壯麗的千根榕，以及池南保留重要的哈崙林業文化，都是秋日森林慢旅的好去處。

大雪山 森林遊樂區 墾丁

