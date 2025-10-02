快訊

花300元可享500元價值 秋節可來高雄旗津「吃通海」

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
熱愛旅遊及美食的網紅Nini（見圖）直呼旗后商圈好吃好玩又好拍。圖／旗後商圈發展協會提供。圖／旗後商圈發展協會提供
中秋節腳步接近，高雄「旗津吃通海」年度盛會4日登場，秋節連期間將推出千份吃通海消費券，讓300元秒變500元價值，160份早鳥票日前一開放即訂光，活動當日下午2點起在旗津豐收廣場開放登記，換完為止。

「2025旗津吃通海」由旗后商圈發展協會結合在地近百家店家攤商舉辦，民眾花300元現金就能兌換面值500元的「吃通海」消費券，適用於旗津合作店家，使用範圍包含海鮮餐廳、特色小吃與協力車店家等。

旗后商圈發展協會理事長陳昱宏表示，今年邀到儀隊冠軍隊伍港明高中帶來踩街表演，另安排旗津海星幼兒園太鼓表演、吉他彈唱及火舞劇場等精彩節。現場也有免費的大型氣墊樂園與水池氣墊，及沙雕、風鈴等手作體驗，讓遊客在享受碧海藍天之餘，深入感受旗津的文創活力與海洋風情。遊客利用吃通海消費券，就能到旗津吃通海、玩通海。

旗津是高雄熱門景點，適合規畫一日遊，其中虹教堂和海珍珠裝置藝術是拍照打上熱點，也可登上高雄燈塔與旗后砲台觀賞夕場，或走訪旗津天后宮、星空隧道和貝殼館，更不能錯過廟前路「海產街」各種美味小吃。

熱愛旅遊及美食的網紅Nini（見圖）直呼旗后商圈好吃好玩又好拍。圖／旗後商圈發展協會提供
