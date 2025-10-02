走進秋日山林！奧萬大雙十連假門票10元再推療癒體驗

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
奧萬大已見秋日涼意，配合國慶日只收10元門票，方便親子親近山林。圖／林保署南投分署提供

林業及自然保育署南投分署為歡慶國慶，特別向全民送上「生日快樂」祝福。所轄奧萬大國家森林遊樂區將於10月10日至12日雙十連假期間，推出入園門票只要10元的優惠活動，邀請全國遊客在欣賞國慶焰火後，一同上山走入森林，來趟初秋小旅行。

南投奧萬大位於山林間，近期揮別炎熱暑氣，氣候轉為涼爽宜人，正是適合踏青健行的時節。園區內綠意盎然，漫步其間可沐浴微風與芬多精，不僅消除疲勞，也有助於舒緩身心。

園區並規劃多樣飲食選擇，遊客服務中心2樓「森林小舖」提供原住民風味簡餐與特色飲料，若想體驗精緻餐點，還可到「楓紅餐廳」享用選用在地新鮮食材烹調的合菜料理，感受食農與原民氛圍的結合。

分署另宣布，雙十連假期間每天上午9時30分與下午2時，遊客服務中心將安排2場次「森林療癒活動」，由專業志工老師帶領體驗，全程免費，每場限額20人，採現場報名。

南投分署表示，奧萬大擁有豐富自然景觀與步道，適合闔家同遊，希望藉由國慶優惠及森林療癒活動，吸引更多民眾親近山林，感受自然之美。

