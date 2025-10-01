咖啡控看過來！台中知名冰淇淋推低溫萃取咖啡 中秋有優惠
台中市草悟道商圈的冰淇淋名店「寶格冰淇淋」在經營10年後，趁著今年中秋節加入咖啡商品。執行長陳苡榛表示，他們的咖啡不走一般現有的任何沖泡模式，而是開發出採用負18度C的深層「淬」取方式，不但是市面上首見，也可讓咖啡迷有新的嘗試。
陳苡榛說，寶格冰淇淋歷經10年的努力，不僅在草悟道商圈站穩腳步，也獲雲品集團各飯店和全台60多個大型婚宴廣場所採用，在競爭激烈的冰淇淋市場打出一片天，對集團未來的發展奠下基礎。
但是，除了冰淇淋，他們一直思考如何擴大產品線，不但能與冰淇淋相襯，也能讓產品線更為豐富。後來在老闆楊俊男的創新思考下，開發出在負18度C淬取咖啡的方式。
陳苡榛說，傳統熱沖方式，會讓咖啡豆釋放出苦澀與燥熱，但低溫慢萃，可以呈現出咖啡豆完整的果酸、花香與層次。再則是，他們在店裡推出「對比品飲」，可以讓消費者一次品嘗4款不同產區的咖啡，用味蕾親自辨識其中的差異，例如耶加雪菲豆的柑橘花香與哥倫比亞豆的堅果可可風韻。
冬天來臨時，想品嘗熱咖啡的人，在店裡就可以自行以隔水加熱法，把低溫深層淬取的咖啡熱度提升，喝到不同風味和口感的咖啡，又會是一種全新的體驗。
陳苡榛說，老闆楊俊男形容這不只是產品擴張，而是一場「如何喝懂咖啡」的體驗式革命。選在中秋節推出，則是讓消費者有不同的消費選擇。例如，即日起至12月31日，他們推出兩杯精品咖啡加手工餅乾，只要79元，今起至5日還加贈一球冰淇淋，這是回饋顧客的心意，也讓消費者能有新的體驗。
楊俊男也表示，寶格的目標不是單純販售飲品，而是希望透過「深層淬咖啡」引導消費者理解風味、品味咖啡靈魂，「10年是新的開始，我們要把冰淇淋的純粹精神，延伸到咖啡的每一個細節。」
