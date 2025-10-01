快訊

北捷博愛座前被踹飛 73歲曾姓婦人「已被關40天」...繳1.5萬罰金獲釋

下班注意！2縣市發布大雨特報 注意雷擊及強陣風

美國聯邦政府迎來「首次關門停擺效應」 AIT臉書發文也停了

foodpanda「超級會員週」攜手LINE GO 最高可領取4,900元交通金

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
超級會員週限定！pandapro爽領千元LINE GO交通金，最高可領將近5,000元。圖／foodpanda提供
超級會員週限定！pandapro爽領千元LINE GO交通金，最高可領將近5,000元。圖／foodpanda提供

foodpanda宣布即日起至10月10日推出「超級會員週」，pandapro優惠火力全面升級，限時10天提供無限次美食外送5折、生鮮雜貨7折等多重回饋，讓會員從早午晚餐到手搖飲都能半價暢享。此次更首度跨界攜手LINE GO合作，最高可領取4,900元交通金，讓消費者「吃喝走跳」都能省錢，打造完整數位生活圈。

根據foodpanda數據，自今年5月推出「天天65折」活動以來，帶動合作商家訂單量成長4倍，pandapro會員年成長高達10%，全台消費者在4個月內共省下5.8億元，高頻消費都會區的平均消費金額更成長超過10%，顯示優惠成效顯著。為感謝支持，foodpanda特別祭出「超級會員週」，pandapro會員可享bb.q CHICKEN、必勝客、龜記茗品等美食外送5折不限次數優惠，大全聯、屈臣氏等生鮮雜貨7折，精品超市美福食集也提供逾千元專屬折扣，全面滿足日常飲食需求。

除了飲食優惠，foodpanda更首度跨足交通場景，首度與LINE GO策略結盟，提供pandapro會員專屬交通金。超級會員週期間，會員一次可領取價值1,000元的交通券組合，包括50元計程車乘車金（共2張）、8折計程車券（最高折50元）、500元機場接送券、150元共享租車券及200元門市租車券，效期介於30至90天不等，能靈活應用於通勤與出行。活動結束後，會員仍可每月持續領取650元交通金，優惠一路延伸至2026年3月31日，累積最高可享4,900元，實現吃飯、購物到出行的一站式便利優惠體驗。

pandapro人數創歷史新高，超級會員週開跑，美食、乘車優惠全面放送。圖／foodpanda提供
pandapro人數創歷史新高，超級會員週開跑，美食、乘車優惠全面放送。圖／foodpanda提供
foodpanda攜手LINE GO首推跨界「吃 × 行」雙重優惠，超級會員週美食乘車一起省。圖／foodpanda提供
foodpanda攜手LINE GO首推跨界「吃 × 行」雙重優惠，超級會員週美食乘車一起省。圖／foodpanda提供
foodpanda超級會員週，外送美食享無限次5折優惠。圖／foodpanda提供
foodpanda超級會員週，外送美食享無限次5折優惠。圖／foodpanda提供

foodpanda 計程車

延伸閱讀

不只好友日買1送1！CoCo都可拚了 整個10月「人氣3飲品」兩杯79元 還有「大杯珍奶、百香綠茶」半價喝

Hyundai新車連發！全新Tucson L N Line限量30台入手優惠價109.9萬元起

買新車還是租車？有90萬存款想汰換20年老車陷兩難

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這次不用點外送

相關新聞

foodpanda「超級會員週」攜手LINE GO 最高可領取4,900元交通金

foodpanda宣布即日起至10月10日推出「超級會員週」，pandapro優惠火力全面升級，限時10天提供無限次美食...

先喝道Ｘ小王子 連兩天限定「3杯99元」優惠開喝！

中秋佳節，茶飲品牌「先喝道」邀請「小王子」 陪伴大家共度佳節。一如小王子所說，「真正重要的東西，用眼睛是看不見的。」 在...

限量秒殺！參加桃園國慶升旗送超夯「娃包」 1010名額今早開搶

下周將迎來國慶日，桃園市區最近已布滿許多大型國旗。市長張善政今在市政會議表示，為讓市民充分感受光輝十月的氛圍，將在風禾公...

跨界最狂組合！買拿坡里披薩或炸雞送三商巧福雞湯

拿坡里披薩．炸雞推出限時優惠，即日起至11月3日，內用/外帶購買大披薩或6塊炸雞390元，即贈三商巧福經典【原盅香菇雞湯...

身分證有多少個「1」…台北動物園園慶好康來了 網喊：條件太嚴格

台北市立動物園今年歡慶111周年，10月園慶月即日起開跑，將於10月25日慶祝111歲生日。園方宣布，本月起每周末都有「...

豐原太平洋百貨周年慶登場 送出全台百貨最殺41%回饋

迎戰中區百貨周年慶，豐原太平洋百貨周年慶上周預購逆勢開出成長紅盤，緊接著即日起至10月19日周年慶正式開打，今年祭出的豪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。