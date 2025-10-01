foodpanda「超級會員週」攜手LINE GO 最高可領取4,900元交通金

foodpanda宣布即日起至10月10日推出「超級會員週」，pandapro優惠火力全面升級，限時10天提供無限次美食外送5折、生鮮雜貨7折等多重回饋，讓會員從早午晚餐到手搖飲都能半價暢享。此次更首度跨界攜手LINE GO合作，最高可領取4,900元交通金，讓消費者「吃喝走跳」都能省錢，打造完整數位生活圈。

根據foodpanda數據，自今年5月推出「天天65折」活動以來，帶動合作商家訂單量成長4倍，pandapro會員年成長高達10%，全台消費者在4個月內共省下5.8億元，高頻消費都會區的平均消費金額更成長超過10%，顯示優惠成效顯著。為感謝支持，foodpanda特別祭出「超級會員週」，pandapro會員可享bb.q CHICKEN、必勝客、龜記茗品等美食外送5折不限次數優惠，大全聯、屈臣氏等生鮮雜貨7折，精品超市美福食集也提供逾千元專屬折扣，全面滿足日常飲食需求。