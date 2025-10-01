foodpanda「超級會員週」攜手LINE GO 最高可領取4,900元交通金
foodpanda宣布即日起至10月10日推出「超級會員週」，pandapro優惠火力全面升級，限時10天提供無限次美食外送5折、生鮮雜貨7折等多重回饋，讓會員從早午晚餐到手搖飲都能半價暢享。此次更首度跨界攜手LINE GO合作，最高可領取4,900元交通金，讓消費者「吃喝走跳」都能省錢，打造完整數位生活圈。
根據foodpanda數據，自今年5月推出「天天65折」活動以來，帶動合作商家訂單量成長4倍，pandapro會員年成長高達10%，全台消費者在4個月內共省下5.8億元，高頻消費都會區的平均消費金額更成長超過10%，顯示優惠成效顯著。為感謝支持，foodpanda特別祭出「超級會員週」，pandapro會員可享bb.q CHICKEN、必勝客、龜記茗品等美食外送5折不限次數優惠，大全聯、屈臣氏等生鮮雜貨7折，精品超市美福食集也提供逾千元專屬折扣，全面滿足日常飲食需求。
除了飲食優惠，foodpanda更首度跨足交通場景，首度與LINE GO策略結盟，提供pandapro會員專屬交通金。超級會員週期間，會員一次可領取價值1,000元的交通券組合，包括50元計程車乘車金（共2張）、8折計程車券（最高折50元）、500元機場接送券、150元共享租車券及200元門市租車券，效期介於30至90天不等，能靈活應用於通勤與出行。活動結束後，會員仍可每月持續領取650元交通金，優惠一路延伸至2026年3月31日，累積最高可享4,900元，實現吃飯、購物到出行的一站式便利優惠體驗。
