先喝道Ｘ小王子 連兩天限定「3杯99元」優惠開喝！

中秋佳節，茶飲品牌「先喝道」邀請「小王子」 陪伴大家共度佳節。一如小王子所說，「真正重要的東西，用眼睛是看不見的。」 在這個特別的時刻，先喝道特別推出中秋限定—10月4日（六）與10月5日（日）連續兩日、3杯99元特價優惠，以茶香傳遞愛與團圓。

近期，先喝道母品牌「古典玫瑰園」於打狗英國領事館舉辦的「看海的小王子」展覽掀起熱潮，吸引粉絲排隊打卡。為了讓無法到場的民眾，也能感受小王子的陪伴與溫暖，先喝道推出限定驚喜：10月4日「蜜桃風味茶」3杯99元，以錫蘭莊園紅茶為基底，融合蜜桃香料，帶來麥芽香與果香交織的清新滋味，適合舉杯共享。

此外，10月5日另有「玫瑰水」3杯99元優惠，以自製「玫瑰露」調製，新鮮玫瑰花搭配特級砂糖細火熬煮，芬芳優雅，為佳節增添浪漫氛圍。