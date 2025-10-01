快訊

阿金不是阿金「DNA檢測結果一出」 飼主崩潰：這劇情比八點檔還狗血

青年監督聯盟告發凱思國際狗仔跟拍立委涉國安法 沒告發黃國昌

丁學文專欄／9月只降息1碼 聯準會讓子彈飛一會兒？

聽新聞
0:00 / 0:00

先喝道Ｘ小王子 連兩天限定「3杯99元」優惠開喝！

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
先喝道特製小王子限定外帶杯。圖／先喝道提供
先喝道特製小王子限定外帶杯。圖／先喝道提供

中秋佳節，茶飲品牌「先喝道」邀請「小王子」 陪伴大家共度佳節。一如小王子所說，「真正重要的東西，用眼睛是看不見的。」 在這個特別的時刻，先喝道特別推出中秋限定—10月4日（六）與10月5日（日）連續兩日、3杯99元特價優惠，以茶香傳遞愛與團圓。

近期，先喝道母品牌「古典玫瑰園」於打狗英國領事館舉辦的「看海的小王子」展覽掀起熱潮，吸引粉絲排隊打卡。為了讓無法到場的民眾，也能感受小王子的陪伴與溫暖，先喝道推出限定驚喜：10月4日「蜜桃風味茶」3杯99元，以錫蘭莊園紅茶為基底，融合蜜桃香料，帶來麥芽香與果香交織的清新滋味，適合舉杯共享。

此外，10月5日另有「玫瑰水」3杯99元優惠，以自製「玫瑰露」調製，新鮮玫瑰花搭配特級砂糖細火熬煮，芬芳優雅，為佳節增添浪漫氛圍。

小王子聯名活動包括：至門市購買任兩杯飲品（其中一杯為桃桃星球“35”），單筆消費滿99元，即贈「桃桃能量保冷袋（兩入裝）」。購買任四杯飲品（其中兩杯須為星球奇遇系列新品），單筆消費滿179元即贈「桃桃能量保冷袋（四入裝）」。先喝道會員集滿會員點數25點，還可免費兌換「星球奇遇限量鑰匙圈」，每位會員限兌換1只，送完為止。

小王子聯名保冷袋。圖／先喝道提供
小王子聯名保冷袋。圖／先喝道提供

小王 中秋 品牌

延伸閱讀

不只好友日買1送1！CoCo都可拚了 整個10月「人氣3飲品」兩杯79元 還有「大杯珍奶、百香綠茶」半價喝

香菜控會暴動！ 全家10月Fami!ce「香菜霜淇淋」登場　7門市限定開賣搶先吃

不是周杰倫，也不是蕭敬騰！未來的網球小王子將會是他？

小禎愛女Emma滿18可以開喝了！李進良嗨喊「公杯拿出來」

相關新聞

先喝道Ｘ小王子 連兩天限定「3杯99元」優惠開喝！

中秋佳節，茶飲品牌「先喝道」邀請「小王子」 陪伴大家共度佳節。一如小王子所說，「真正重要的東西，用眼睛是看不見的。」 在...

限量秒殺！參加桃園國慶升旗送超夯「娃包」 1010名額今早開搶

下周將迎來國慶日，桃園市區最近已布滿許多大型國旗。市長張善政今在市政會議表示，為讓市民充分感受光輝十月的氛圍，將在風禾公...

跨界最狂組合！買拿坡里披薩或炸雞送三商巧福雞湯

拿坡里披薩．炸雞推出限時優惠，即日起至11月3日，內用/外帶購買大披薩或6塊炸雞390元，即贈三商巧福經典【原盅香菇雞湯...

身分證有多少個「1」…台北動物園園慶好康來了 網喊：條件太嚴格

台北市立動物園今年歡慶111周年，10月園慶月即日起開跑，將於10月25日慶祝111歲生日。園方宣布，本月起每周末都有「...

豐原太平洋百貨周年慶登場 送出全台百貨最殺41%回饋

迎戰中區百貨周年慶，豐原太平洋百貨周年慶上周預購逆勢開出成長紅盤，緊接著即日起至10月19日周年慶正式開打，今年祭出的豪...

比照全民普發萬元！寵物公園霸氣祭出毛孩專屬普發金、再抽iPhone 17

政府10月底將普發一萬元現金，帶動全民期待，但不少飼主心中也有小小遺憾——家中毛孩同樣是家人，卻沒有「普發金」可領。台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。