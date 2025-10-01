限量秒殺！參加桃園國慶升旗送超夯「娃包」 1010名額今早開搶

下周將迎來國慶日，桃園市區最近已布滿許多大型國旗。市長張善政今在市政會議表示，為讓市民充分感受光輝十月的氛圍，將在風禾公園舉辦升旗典禮，今早10點10分開放線上報名，名額限量1010人，成功報名即可獲得時下最夯「娃包」，還有機會抽中限量100件黑貓T恤。

張善政表示，今年升旗典禮的領唱國歌陣容非常吸睛，邀請到多位重量級貴賓，包括知名棒球選手李宗賢擔任領唱人、曾任黑貓中隊飛行員的「黑貓教官」蔡盛雄，勇奪2025丹麥喬陵蘭手球國際分齡賽冠軍的元生國小小將，以及在2025世界警消運動會摘下3金3銀2銅的消防人員。

張善政說，黑貓中隊是中華民國空軍史上最具傳奇色彩的高空偵察中隊，蔡盛雄正是其中一員，他用青春及生命守護國家安全，這次站上國慶舞台領唱國歌，也期盼喚起空軍忠勇軍風以及保國衛民的輝煌榮耀。

張善政提到，原本陳列在航空博物館的70個黑貓公仔當天將全數移至風禾公園現場，與民眾一起參與升旗典禮，這些黑貓公仔非常吸睛，預計將成為民眾拍照打卡的熱門景點。

張善政說，今年升旗典禮採網路報名制，限量1010個名額，呼應雙十國慶，報名將於今日上午10點10分正式開放，報名成功的民眾除了可以到現場參與升旗典禮外，還有機會抽中100組「驚喜包」，內含限量黑貓T-shirt。

此外桃園國慶月也有系列活動，如農業局在大園溪海休閒農業區規畫國旗花海；文化局在馬祖新村、泰武新村、憲光二村及龜山眷村故事館，都有一系列的國慶故事展覽。

觀旅局將於10月10日當天在慈湖舉辦觀光活動，交通局也延續去年廣受好評的創意，讓行人號誌的小綠人手持國旗過馬路，桃園市民處處都能會心一笑，充分感受國慶月的不同氛圍。