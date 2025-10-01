跨界最狂組合！買拿坡里披薩或炸雞送三商巧福雞湯

拿坡里披薩．炸雞推出限時優惠，即日起至11月3日，內用/外帶購買大披薩或6塊炸雞390元，即贈三商巧福經典【原盅香菇雞湯】一盒兩入，市價290元。香菇雞湯嚴選鮮嫩雞腿肉與厚實香菇，以古法慢火燉煮，湯頭清甜、菇香濃郁，入口溫潤暖心，完美搭配拿坡里的披薩與炸雞。跨品牌組合，份量實在又兼具營養，是秋日最暖心的美味選擇。

同場加映，全新奢華鉅獻【金賞烏魚子披薩】也同步上市。嚴選雲林職人手工烏魚子，日曬熟成後鹹香濃郁、口感厚實，搭配新鮮海味與多層次乳酪，香Q餅皮酥香承載豐富配料，帶來極致舌尖饗宴。9月18日至11月3日，內用/外帶「買大送大」活動再度回歸，大披薩原價880元，特惠價490元。

此外，拿坡里也攜手全支付合作，使用全支付帳戶付款，筆筆消費享3%全點回饋無上限，綁定合作銀行帳戶再加碼3%，最高可享6%全點回饋，吃美味同時輕鬆累積回饋。