快訊

白宮宣布美政府將關門！恐掀75萬人休假潮 每天燒掉122億

不當管教誰說了算？幼教師：無差別投訴澆熄熱情

獨／流感疫苗今開打…家長好怕這廠牌 校方心累標註4個字

聽新聞
0:00 / 0:00

跨界最狂組合！買拿坡里披薩或炸雞送三商巧福雞湯

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
三餐餐飲推出，大披薩/六塊炸雞390元，贈三商巧福原盅香菇雞湯市價290元(一盒兩入)。三商餐飲/提供
三餐餐飲推出，大披薩/六塊炸雞390元，贈三商巧福原盅香菇雞湯市價290元(一盒兩入)。三商餐飲/提供

拿坡里披薩．炸雞推出限時優惠，即日起至11月3日，內用/外帶購買大披薩或6塊炸雞390元，即贈三商巧福經典【原盅香菇雞湯】一盒兩入，市價290元。香菇雞湯嚴選鮮嫩雞腿肉與厚實香菇，以古法慢火燉煮，湯頭清甜、菇香濃郁，入口溫潤暖心，完美搭配拿坡里的披薩與炸雞。跨品牌組合，份量實在又兼具營養，是秋日最暖心的美味選擇。

同場加映，全新奢華鉅獻【金賞烏魚子披薩】也同步上市。嚴選雲林職人手工烏魚子，日曬熟成後鹹香濃郁、口感厚實，搭配新鮮海味與多層次乳酪，香Q餅皮酥香承載豐富配料，帶來極致舌尖饗宴。9月18日至11月3日，內用/外帶「買大送大」活動再度回歸，大披薩原價880元，特惠價490元。

此外，拿坡里也攜手全支付合作，使用全支付帳戶付款，筆筆消費享3%全點回饋無上限，綁定合作銀行帳戶再加碼3%，最高可享6%全點回饋，吃美味同時輕鬆累積回饋。

香菇 全支付

延伸閱讀

頂呱呱「炸雞桶69折起」！漢堡王「華堡2顆199」還有「芋頭派」回來了

拉麵加碼買1送1、買炸雞送雞翅！台中新光三越「日韓餐飲優惠懶人包」

板橋平價美味鹹酥雞首選！ 文青炸雞店「喵咕炸雞」 價格便宜料實在 每塊雞塊肉肥汁多、份量超級多

炸雞桶、披薩買1送1！ 「教師節美食餐飲」優惠 薯條免費、牛丼、豬排定食下殺 教師證再專屬加碼

相關新聞

跨界最狂組合！買拿坡里披薩或炸雞送三商巧福雞湯

拿坡里披薩．炸雞推出限時優惠，即日起至11月3日，內用/外帶購買大披薩或6塊炸雞390元，即贈三商巧福經典【原盅香菇雞湯...

身分證有多少個「1」…台北動物園園慶好康來了 網喊：條件太嚴格

台北市立動物園今年歡慶111周年，10月園慶月即日起開跑，將於10月25日慶祝111歲生日。園方宣布，本月起每周末都有「...

豐原太平洋百貨周年慶登場 送出全台百貨最殺41%回饋

迎戰中區百貨周年慶，豐原太平洋百貨周年慶上周預購逆勢開出成長紅盤，緊接著即日起至10月19日周年慶正式開打，今年祭出的豪...

比照全民普發萬元！寵物公園霸氣祭出毛孩專屬普發金、再抽iPhone 17

政府10月底將普發一萬元現金，帶動全民期待，但不少飼主心中也有小小遺憾——家中毛孩同樣是家人，卻沒有「普發金」可領。台灣...

台灣虎航歡慶11歲！全航線511元起 上午10時開搶

台灣虎航11周年慶，推出全航線票價優惠活動，昨天為尊榮虎會員率先搶票，今天上午10時起為期3天開放全員開搶。台灣虎航表示...

4大連假小確幸來囉！帶身份證遊劍湖山 門票最低25折

2025年下半年度的小確幸來囉！為了讓遊客在四大連續假期玩得盡興，劍湖山世界（5701）推出超值優惠活動和全新娛樂設施，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。