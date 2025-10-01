身分證有多少個「1」…台北動物園園慶好康來了 網喊：條件太嚴格

台北市立動物園今年歡慶111周年，10月園慶月即日起開跑，將於10月25日慶祝111歲生日。園方宣布，本月起每周末都有「野性再現」系列活動，陸續上檔中，第一個「111解密」是前111名符合身分證規則的朋友，即可兌換動物園限量小物。

動物園昨晚在臉書粉專發文，111周年園慶月開跑了，邀請大家一起來參與。首先來個111解密，即日起至10月底前111位符合3項條件之一的朋友，即可兌換禮物1份，包含「身分證字號中有3個1」、「生日（月、日、不含年份）中有3個1」、「生日是民國111年1月1日、111年11月11日」。

符合資格者可於上午9時至下午4時30分到遊客服務中心兌換，主動向工作人員出示個人證件，即可領取小禮1份。

貼文一出，不少民眾留言「條件太嚴格了」、「2個1pass QQ」、「每個條件都差一個1」，也有人敲碗「希望有大貓熊紀念品」、「希望有無尾熊紀念品」。動物園粉專也留言回應，「不限園慶活動當日，10月底前符合111就可以來園先兌換，相信111位符合規則的朋友很快就滿額囉？」

接下來的系列活動，10月4日上午10時30分「就是ｉ石虎」快閃活動，介紹介石虎習性、危機等，當天下午2時「看見牠，才能守護牠」世界動物日特映「亞洲貓科大復興」及映後座談會；10月4日至11日則有「綠野尋蹤！保育員任務痕跡大追蹤」，完成活動學習單，即可兌換小禮。 10月11日上午11時與下午2時分別有獸醫師、保育員經驗分享，談穿山甲救傷及復育工作、石虎野放實例分享；11日至12日「大自然野味餐桌 動物園可食地景大解密」。