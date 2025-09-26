豐原太平洋百貨周年慶登場 送出全台百貨最殺41%回饋

迎戰中區百貨周年慶，豐原太平洋百貨周年慶上周預購逆勢開出成長紅盤，緊接著即日起至10月19日周年慶正式開打，今年祭出的豪禮七重送，送出全台百貨最殺回饋41%，除了滿仟送佰累計贈送無上限，滿3萬起最高再送1.1萬元，再加碼送品牌家電豪禮。

另外還有國泰世華信用卡禮上加禮，推出太百獨家門檻滿額禮，最高贈送4,500元，以及周周驚喜卡友禮。多重回饋的豐原太平洋百貨周年慶，讓消費者無壓力採購，簡直就是最狂的荷包放大術，也吸引搶購人潮。

豐原太平洋百貨董事長連錦表示：「我們多年來深耕地方、不斷努力引進知名品牌，精心策劃多重加碼、推出全台百貨最殺41%的回饋，此次更藉由振奮人心的鼓聲，鼓勵大家~愛豐原、把消費留在豐原，讓豐原更加繁榮發展！」

即日起至10月8日卡友於1樓化妝品當日單筆滿3,000送300、全館1至7樓加9樓(部分除外)當日滿5000送500，累計贈送無上限。

精選的時尚卡友禮也是周年慶必搶的小確幸，活動期間卡友只要當日於全館單筆滿3,000元即可兌換限量卡友禮。上周預購秒殺的湖水綠時尚輕巧保溫瓶，即日起至9月28日開打推出玫瑰金版，粉絲們下手要快。

10月4日至10月6日則推出來自雲林遵古法製作的芝麻蒜拌醬贈送。連錦強調，搶好康、享優惠，全台最殺回饋的41%立即放大荷包，讓血拚無負擔，歡迎全家大小一起來豐原太平洋百貨周年慶。