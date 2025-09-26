比照全民普發萬元！寵物公園霸氣祭出毛孩專屬普發金、再抽iPhone 17

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
IP萌物大集合，超人氣聯名寵物商品，一次滿足收藏慾。寵物公園/提供
政府10月底將普發一萬元現金，帶動全民期待，但不少飼主心中也有小小遺憾——家中毛孩同樣是家人，卻沒有「普發金」可領。台灣寵物零售龍頭寵物公園看準商機，宣布自9月26日至10月31日推出「萬元無限放大術」，替毛孩補上一包專屬紅包，週週還有iPhone 17可抽。

活動期間，單筆消費滿1,688元即可參加「iPhone 17週週抽」，共送出5支最新機款；若單筆消費達3,000元，則再加送價值300元的折抵券，包括門市、寵日配與寵速配百元折價券各一張，回饋金累積最高上限3,000元。

寵物公園表示，這次活動設計五大「放大術」，讓毛孩爸媽一次滿足：包括飼料、零食、保健品、貓砂等多品牌商品買一送一；史努比、蠟筆小新、海綿寶寶、加菲貓等IP聯名商品集中亮相；智慧家電如Petkit全自動貓砂機、Panasonic攝影餵食機祭出優惠；毛孩美容包月立減200至500元；會員專屬還可享寵速配、寵日配折扣。

活動尚未開跑，會員詢問熱度已經湧現，包含買一送一品牌與抽獎細節都成為熱門話題。寵物公園強調，毛孩是家庭的一份子，「搶先普發」不只是促銷，而是希望讓毛孩也能共享幸福紅包。

