快訊

燃燒的佛國：尼泊爾抗爭平息，新時代何去何從

輝達投資OpenAI擴張併購版圖 AI護城河恐埋監管風險？

最低工資審議會上午10時登場！勞方籲漲4% 資方認不合理

台灣虎航歡慶11歲！全航線511元起 上午10時開搶

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台灣虎航11周年慶，推出全航線票價優惠活動，全航線最低511元起。圖／取自台灣虎航臉書粉專
台灣虎航11周年慶，推出全航線票價優惠活動，全航線最低511元起。圖／取自台灣虎航臉書粉專

台灣虎航11周年慶，推出全航線票價優惠活動，昨天為尊榮虎會員率先搶票，今天上午10時起為期3天開放全員開搶。台灣虎航表示，全航線最低511元起，這波促銷涵蓋旅遊日期為今天起至明年3月28日，賞楓、滑雪及寒假、跨年，甚至明年春遊一次買齊。

台灣虎航歡慶11歲「玩樂全制霸」，今天上午10時全航線單程未稅511元起，促銷票價有511元、1111元，所有tigerclub會員都能搶購。銷售期間為今天上午10時至9月28日晚上11時59分，旅遊期間自今天起至2026年3月28日（(部分航線之旅遊日期依官網公告為主）。

台灣虎航表示，此優惠價格為單程未稅。需同時購買去程及回程。優惠價機位開放銷售的日期及機位數量有限，售完為止。購票使用台灣虎航官網、行動裝置APP。優惠不適用於嬰兒票。所有預定均不可退款、不可轉讓、不可拆單。台灣虎航保留更改、修改、取消本次促銷的權利，恕不另行通知。

台灣虎航 航線 票價

延伸閱讀

教師節出勤 注意加班費計算

ChatGPT更懂買機票？旅客一招找到最划算航班 省近半票價秘密曝光

懶人包／北藝中心10-12月：《別叫我成功》《聽說他家》《釧兒》等5大特選節目雙十節起輪番登場

教師節連假將至 新北勞工局籲雇主應依法給假給薪

相關新聞

台灣虎航歡慶11歲！全航線511元起 上午10時開搶

台灣虎航11周年慶，推出全航線票價優惠活動，昨天為尊榮虎會員率先搶票，今天上午10時起為期3天開放全員開搶。台灣虎航表示...

4大連假小確幸來囉！帶身份證遊劍湖山 門票最低25折

2025年下半年度的小確幸來囉！為了讓遊客在四大連續假期玩得盡興，劍湖山世界（5701）推出超值優惠活動和全新娛樂設施，...

台灣Pay買台鐵便當 享9折優惠

台鐵公司與台灣銀行為推廣「台灣Pay行動支付」，特舉辦「連假出遊 Pay台鐵便當」優惠行銷活動，希望透過活動，提高台灣P...

咖啡控快衝！CAMA跨店寄杯「買10送1」 電商箱購滿千折200

迎接10月1日國際咖啡日即將到來，新鮮現烘連鎖咖啡品牌CAMA CAFÉ，祭出跨店寄杯與官網電商雙重優惠，邀請咖啡控共襄...

強強聯手！路易莎攜手乾杯推「極上燒肉祭」 跨界聯名商品享優惠

連鎖咖啡品牌與人氣餐飲強強聯手！路易莎咖啡首次攜手燒肉領導品牌「乾杯燒肉居酒屋」，推出跨界聯名新品，為消費者獻上「極上燒...

通通9折！藏壽司高雄、台南開新店 「吉伊卡哇」文件夾、扇子帶回家

藏壽司「高雄五福光華店」與「永康永大路店」將於9月30日起陸續開始試營運，為慶祝新店開幕，用餐可享限時「9折優惠」。另外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。