台灣虎航歡慶11歲！全航線511元起 上午10時開搶
台灣虎航11周年慶，推出全航線票價優惠活動，昨天為尊榮虎會員率先搶票，今天上午10時起為期3天開放全員開搶。台灣虎航表示，全航線最低511元起，這波促銷涵蓋旅遊日期為今天起至明年3月28日，賞楓、滑雪及寒假、跨年，甚至明年春遊一次買齊。
台灣虎航歡慶11歲「玩樂全制霸」，今天上午10時全航線單程未稅511元起，促銷票價有511元、1111元，所有tigerclub會員都能搶購。銷售期間為今天上午10時至9月28日晚上11時59分，旅遊期間自今天起至2026年3月28日（(部分航線之旅遊日期依官網公告為主）。
台灣虎航表示，此優惠價格為單程未稅。需同時購買去程及回程。優惠價機位開放銷售的日期及機位數量有限，售完為止。購票使用台灣虎航官網、行動裝置APP。優惠不適用於嬰兒票。所有預定均不可退款、不可轉讓、不可拆單。台灣虎航保留更改、修改、取消本次促銷的權利，恕不另行通知。
