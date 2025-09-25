快訊

花蓮光復鄉滿地泥濘！民眾自發救援老闆哽咽 網感動：看見台灣人的溫暖

洪水重創市區布滿泥沙 花蓮縣宣布光復鄉明天繼續停班停課

獨／民宅淪軍火庫！黑幫囤10槍200發彈 警攻堅赫見M16步槍

聽新聞
0:00 / 0:00

4大連假小確幸來囉！帶身份證遊劍湖山 門票最低25折

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
劍湖山渡假大飯店推出連假優惠專案，兩人成行一泊一食每人只要1.800元起。劍湖山／提供
劍湖山渡假大飯店推出連假優惠專案，兩人成行一泊一食每人只要1.800元起。劍湖山／提供

2025年下半年度的小確幸來囉！為了讓遊客在四大連續假期玩得盡興，劍湖山世界（5701）推出超值優惠活動和全新娛樂設施，包括身份證號碼對對碰折扣、期間限定萬聖節主題活動，以及亞洲首發的VR恐龍體驗，保證讓大、小朋友們從早玩到晚，嗨翻一整天。

劍湖山世界經理張華紋表示，9月底開始，將迎來四波的三天連假，包含教師節、中秋節、國慶日、光復節，劍湖山世界也特別推出Fun假就來劍湖山的超值優惠活動。

9月27日至10月26日的假日限定，身分證字號有1、2、3即可享購票優惠，對中1碼，門票只要499元(原價1,199元，約42折)；對中2碼，門票更超值，只要299元(原價1,199元，約25折)，超值優惠適用於教師節、中秋節、雙十等四大連續假期，還能一票暢玩水陸設施，讓民眾盡情享受水上樂園的清涼樂趣。

而萬聖主題活動也即將在9月27日至11月9日展開，劍湖山世界將化身為最搞怪的萬聖派對現場。跟隨小丑列車長Dr. J腳步，一起加入「萬聖大玩咖」的行列，只要全身的萬聖節裝扮達70%以上，就能以299元的超優惠價暢玩一整天。

此外，每日下午3:30有「Dr. J 萬聖狂歡趴」期間限定演出，假日更升級為遊行版！民眾將有機會登上Dr. J的萬聖專車，成為眾人注目的焦點。

亞洲首發！「侏儸紀叢林荒野逃生」在「VR Dino飛越恐龍谷」震撼登場，劍湖山世界獨家引進，藉由這趟驚心動魄的旅程將帶民眾穿越遠古叢林，躲避巨大恐龍的追擊，並在千鈞一髮之際獲得神秘盟友的救援。這項設施採每日限量預約，想要成為探險者，千萬別錯過。

張華紋表示，FUN假就是要到劍湖山世界進行一趟國旅輕旅行，白天樂園水陸狂歡、晚上五星級飯店享受悠閒時光，劍湖山渡假大飯店也推出連假優惠專案，兩人成行一泊一食，每人只要1,800元起，更多活動與優惠全攻略，請見劍湖山世界官網。

劍湖山世界萬聖活動將從9月27日啟動，歡迎民眾一起來搞怪。劍湖山／提供
劍湖山世界萬聖活動將從9月27日啟動，歡迎民眾一起來搞怪。劍湖山／提供
「侏儸紀叢林荒野逃生」在VR Dino飛越恐龍谷震撼登場，想成為探險者千萬別錯過。劍湖山／提供
「侏儸紀叢林荒野逃生」在VR Dino飛越恐龍谷震撼登場，想成為探險者千萬別錯過。劍湖山／提供

劍湖山世界 中秋節

延伸閱讀

連假限定！遊黃金博物館憑教師證免費體驗本山五坑 送文創小禮

整理包／教師節真的有連假！為何失而復得？最狂連休攻略、交通提醒看過來

颱風季迎來三連假 卓榮泰指示加強疏運安全

本周起教師節等三次三連假 公路局公布易塞路段

相關新聞

4大連假小確幸來囉！帶身份證遊劍湖山 門票最低25折

2025年下半年度的小確幸來囉！為了讓遊客在四大連續假期玩得盡興，劍湖山世界（5701）推出超值優惠活動和全新娛樂設施，...

台灣Pay買台鐵便當 享9折優惠

台鐵公司與台灣銀行為推廣「台灣Pay行動支付」，特舉辦「連假出遊 Pay台鐵便當」優惠行銷活動，希望透過活動，提高台灣P...

咖啡控快衝！CAMA跨店寄杯「買10送1」 電商箱購滿千折200

迎接10月1日國際咖啡日即將到來，新鮮現烘連鎖咖啡品牌CAMA CAFÉ，祭出跨店寄杯與官網電商雙重優惠，邀請咖啡控共襄...

強強聯手！路易莎攜手乾杯推「極上燒肉祭」 跨界聯名商品享優惠

連鎖咖啡品牌與人氣餐飲強強聯手！路易莎咖啡首次攜手燒肉領導品牌「乾杯燒肉居酒屋」，推出跨界聯名新品，為消費者獻上「極上燒...

通通9折！藏壽司高雄、台南開新店 「吉伊卡哇」文件夾、扇子帶回家

藏壽司「高雄五福光華店」與「永康永大路店」將於9月30日起陸續開始試營運，為慶祝新店開幕，用餐可享限時「9折優惠」。另外...

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這次不用點外送

迎接即將到來的教師節連續假期，星巴克宣布將於9月26日（五），推出「迎接假期．好友分享日」優惠活動。活動期間上午11點至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。