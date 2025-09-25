4大連假小確幸來囉！帶身份證遊劍湖山 門票最低25折

2025年下半年度的小確幸來囉！為了讓遊客在四大連續假期玩得盡興，劍湖山世界（5701）推出超值優惠活動和全新娛樂設施，包括身份證號碼對對碰折扣、期間限定萬聖節主題活動，以及亞洲首發的VR恐龍體驗，保證讓大、小朋友們從早玩到晚，嗨翻一整天。

劍湖山世界經理張華紋表示，9月底開始，將迎來四波的三天連假，包含教師節、中秋節、國慶日、光復節，劍湖山世界也特別推出Fun假就來劍湖山的超值優惠活動。

9月27日至10月26日的假日限定，身分證字號有1、2、3即可享購票優惠，對中1碼，門票只要499元(原價1,199元，約42折)；對中2碼，門票更超值，只要299元(原價1,199元，約25折)，超值優惠適用於教師節、中秋節、雙十等四大連續假期，還能一票暢玩水陸設施，讓民眾盡情享受水上樂園的清涼樂趣。

而萬聖主題活動也即將在9月27日至11月9日展開，劍湖山世界將化身為最搞怪的萬聖派對現場。跟隨小丑列車長Dr. J腳步，一起加入「萬聖大玩咖」的行列，只要全身的萬聖節裝扮達70%以上，就能以299元的超優惠價暢玩一整天。

此外，每日下午3:30有「Dr. J 萬聖狂歡趴」期間限定演出，假日更升級為遊行版！民眾將有機會登上Dr. J的萬聖專車，成為眾人注目的焦點。

亞洲首發！「侏儸紀叢林荒野逃生」在「VR Dino飛越恐龍谷」震撼登場，劍湖山世界獨家引進，藉由這趟驚心動魄的旅程將帶民眾穿越遠古叢林，躲避巨大恐龍的追擊，並在千鈞一髮之際獲得神秘盟友的救援。這項設施採每日限量預約，想要成為探險者，千萬別錯過。