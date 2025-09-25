快訊

台灣Pay買台鐵便當 享9折優惠

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
連假出遊pay台鐵便當。台鐵公司提供
台鐵公司與台灣銀行為推廣「台灣Pay行動支付」，特舉辦「連假出遊 Pay台鐵便當」優惠行銷活動，希望透過活動，提高台灣Pay行動支付的使用率，提供消費者安全方便的購物體驗，進而習慣於電子化之便利與效率，以達推行線上金融服務之政策目標。

活動自本月26日起至10月27日止，消費者於活動期間至台鐵實體自營門市及台鐵列車﹙不包含民營販賣檯、網路訂票預訂便當﹚，出示「台灣Pay」付款碼購買單價新台幣（以下同)100元(含)以上「台鐵便當」，即享便當9折優惠，單筆交易回饋最高以100元為限(單筆交易金額不得拆付)，本活動回饋總金額上限30萬元，優惠預算有限要買要快，詳情可參閱台灣Pay官網﹙taiwanpay.com.tw﹚。

消費者可下載「台灣行動支付」APP，付款方式選擇綁定金融卡或信用卡，也可以同時設定手機載具，將發票存於雲端，減少使用紙本發票。

台鐵 便當

