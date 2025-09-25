咖啡控快衝！CAMA跨店寄杯「買10送1」 電商箱購滿千折200
迎接10月1日國際咖啡日即將到來，新鮮現烘連鎖咖啡品牌CAMA CAFÉ，祭出跨店寄杯與官網電商雙重優惠，邀請咖啡控共襄盛舉，無論線上線下都喝得開心、買得滿意。
在跨店寄杯優惠方面，自9月26日至10月6日，透過CAMA CAFE會員APP寄杯領取功能購買指定飲品，即享「買10送1」優惠；每款飲品限購一組，可跨全台門市兌換，方便咖啡控隨時隨地享用。
在官網電商優惠部分，自9月29日至10月5日，CAMA CAFE官網電商「風味選物所」，將同步推出人氣商品箱購折扣活動。「尋豆師精選—深焙焦糖」咖啡豆、「極珍選—中焙奶油胡桃」濾掛式咖啡，以及「蔗香茶韻」浸泡式咖啡三款商品，消費滿1,000元即可現折200元，不限組數，買越多、省越多。
趁著這檔優惠，咖啡控可以好好囤貨，無論是每日必備的提神飲品，還是送禮自用的精緻選擇，都能在國際咖啡日一次喝好、買足。
