強強聯手！路易莎攜手乾杯推「極上燒肉祭」 跨界聯名商品享優惠

聯合報／ 記者高婉珮/台北即時報導
路易莎X乾杯聯名品項「職人匠製 燒牛日式飯糰」及「乾杯秘醬 濃香燒牛飯」。圖/路易莎咖啡提供
路易莎X乾杯聯名品項「職人匠製 燒牛日式飯糰」及「乾杯秘醬 濃香燒牛飯」。圖/路易莎咖啡提供

連鎖咖啡品牌與人氣餐飲強強聯手！路易莎咖啡首次攜手燒肉領導品牌「乾杯燒肉居酒屋」，推出跨界聯名新品，為消費者獻上「極上燒肉祭」，除提供燒牛美味的全新食感，也祭出限時餐食85折優惠；另外還與洲際酒店集團旗下兩家智選假日酒店，推出「黑卡會員獨享方案」。

路易莎咖啡於9月25日至11月30日期間，推出兩款聯名品項「職人匠製 燒牛日式飯糰」及「乾杯秘醬 濃香燒牛飯」，均選用乾杯燒肉「味自慢」的牛肉品項，肉質鮮美並搭配嚴選的乾杯燒肉醬，口感順滑醇厚，此外，同場加映限定自製隱藏版驚喜「厚醬燒牛磚壓」，讓民眾享受高質感又便利的美味選擇。

此外，雙方也推出連動合作的優惠項目。凡於路易莎消費聯名商品可獲得聯名貼紙1張，蒐集3張聯名貼紙，即可於10月13日至11月30日期間，在乾杯全台門店享有西班牙Bellota伊比利霜降豬肉或日本和牛炎肉買一送一優惠。同時，路易莎門市於10月1日至10月31日每日14:00前，凡購買任一聯名商品「燒牛日式飯糰、濃香燒牛飯」、厚醬燒牛磚壓及「活力新食感系列」搭配飲品，即享餐食85折優惠。

路易莎餐飲集團董事長黃銘賢表示：「聯名產品是路易莎餐食發展的重要策略之一。我們希望建立一個餐飲的大平台，與知名品牌、名廚聯名，讓消費者能夠品嚐各種風味的精品評價美食，這正是我們持續努力的目標！」未來，也將和國內外名廚推出更多創新產品。

另外， 路易莎也攜手與洲際酒店集團旗下兩家智選假日酒店，推出「黑卡會員獨享方案」。自即日起至9月28日止，凡於IHG官網預訂嘉義或台中逢甲智選假日酒店，並於今年12月29日前，於旺日周五至周一連續入住兩晚，即可獲得路易莎100元飲品券7張，以及免費客房升等或延遲退房等專屬禮遇。

路易莎限定自製隱藏版驚喜「厚醬燒牛磚壓」。圖/路易莎咖啡提供
路易莎限定自製隱藏版驚喜「厚醬燒牛磚壓」。圖/路易莎咖啡提供
路易莎攜手與洲際酒店集團旗下兩家智選假日酒店，推出「黑卡會員獨享方案」。圖/路易莎咖啡提供
路易莎攜手與洲際酒店集團旗下兩家智選假日酒店，推出「黑卡會員獨享方案」。圖/路易莎咖啡提供

相關新聞

連鎖咖啡品牌與人氣餐飲強強聯手！路易莎咖啡首次攜手燒肉領導品牌「乾杯燒肉居酒屋」，推出跨界聯名新品，為消費者獻上「極上燒...

通通9折！藏壽司高雄、台南開新店 「吉伊卡哇」文件夾、扇子帶回家

藏壽司「高雄五福光華店」與「永康永大路店」將於9月30日起陸續開始試營運，為慶祝新店開幕，用餐可享限時「9折優惠」。另外...

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這次不用點外送

迎接即將到來的教師節連續假期，星巴克宣布將於9月26日（五），推出「迎接假期．好友分享日」優惠活動。活動期間上午11點至...

高鐵攜手飯店推「美食聯票」住宿加購車票最低78折

台灣高鐵（2633）搶攻秋冬旅遊市場，宣布即日起至12月31日，與餐飲及飯店業者合作推出兩大「美食專案」，分別為國旅聯票...

哆啦A夢展 玉山Wallet有優惠

「100%哆啦Ａ夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」即日起至十月六日在華山文創園區展出。展覽獨家贊助方「玉山金控」為回饋...

拚Pixel手機萬元折扣！Google生日慶推小遊戲 1動作先送1500元優惠

想換手機的朋友注意了，Google生日慶即將開跑，現在更是推出挑戰小遊戲贏好禮的活動，想入手最新的Google Pixel 10系列還不把握機會！

