強強聯手！路易莎攜手乾杯推「極上燒肉祭」 跨界聯名商品享優惠

連鎖咖啡品牌與人氣餐飲強強聯手！路易莎咖啡首次攜手燒肉領導品牌「乾杯燒肉居酒屋」，推出跨界聯名新品，為消費者獻上「極上燒肉祭」，除提供燒牛美味的全新食感，也祭出限時餐食85折優惠；另外還與洲際酒店集團旗下兩家智選假日酒店，推出「黑卡會員獨享方案」。

路易莎咖啡於9月25日至11月30日期間，推出兩款聯名品項「職人匠製 燒牛日式飯糰」及「乾杯秘醬 濃香燒牛飯」，均選用乾杯燒肉「味自慢」的牛肉品項，肉質鮮美並搭配嚴選的乾杯燒肉醬，口感順滑醇厚，此外，同場加映限定自製隱藏版驚喜「厚醬燒牛磚壓」，讓民眾享受高質感又便利的美味選擇。

此外，雙方也推出連動合作的優惠項目。凡於路易莎消費聯名商品可獲得聯名貼紙1張，蒐集3張聯名貼紙，即可於10月13日至11月30日期間，在乾杯全台門店享有西班牙Bellota伊比利霜降豬肉或日本和牛炎肉買一送一優惠。同時，路易莎門市於10月1日至10月31日每日14:00前，凡購買任一聯名商品「燒牛日式飯糰、濃香燒牛飯」、厚醬燒牛磚壓及「活力新食感系列」搭配飲品，即享餐食85折優惠。

路易莎餐飲集團董事長黃銘賢表示：「聯名產品是路易莎餐食發展的重要策略之一。我們希望建立一個餐飲的大平台，與知名品牌、名廚聯名，讓消費者能夠品嚐各種風味的精品評價美食，這正是我們持續努力的目標！」未來，也將和國內外名廚推出更多創新產品。