家樂福中秋烤肉戰開打！獨家F1國產牛首登台 海鮮百款、烤全雞通通有

中秋烤肉旺季即將到來，家樂福宣布推出多款獨家肉品與海鮮，並結合會員回饋加碼，搶攻秋烤商機。今年9至10月氣候涼爽，加上10月連假助攻，預料烤肉需求將延續至10月中旬。家樂福鎖定此波採買熱潮，首度引進日本東北、北海道直營牧場生產的「F1國產牛」，以單一產區冷藏進口模式掌握價格優勢，售價比市售日本牛肉便宜5%以上，預計成為今年中秋市場焦點。

家樂福指出，F1國產牛為黑毛和牛與乳牛雜交育種，肉質鮮美、品質穩定，並依消費需求推出200g至800g盒裝，滿足1至4人份的不同規格，並提供現煎服務，讓顧客能直接帶回熟煎均勻的牛肉。另針對家庭與火鍋需求，家樂福上架多款1公斤夾鏈袋肉品，包括紐西蘭羊肉、巴拉圭豬肉、美國安格斯牛等，方便保存。9月24日至10月7日期間，凡購買指定夾鏈袋肉品，還可獲贈隨機口味「品高炒烤醬」。

除牛肉外，整隻烤雞亦成亮點。大成推出冷凍「大成烤土雞」，十三香與紐奧良兩種風味，即日起至10月6日特價299元，拆封即可烤，標榜方便快速，成為今年中秋烤肉新選擇。海鮮部分則祭出松葉蟹、北海道干貝、巨無霸魷魚及金磚白蝦等逾百款選品，其中冷凍松葉蟹售價799元、金磚白蝦489元，鎖定高端饗客。

在會員回饋上，家樂福宣布正式加入「uniopen」會員生活圈，消費改為累積OPENPOINT點數，回饋0.33%，並支援「1點=1元」折抵。今年中秋再推10倍點數活動，相當於3.33%回饋，進一步刺激買氣。原有家樂福會員點數仍可折抵，兩種點數並存使用，VIP會員制度不變。

烤肉醬同樣是重頭戲。家樂福公布2024年度熱銷前十名烤肉醬，金蘭烤肉醬以46,000瓶居冠，萬家香、健康廚房等品牌亦榜上有名。搭配烤肉最佳良伴的啤酒，家樂福也祭出加碼，自即日起至10月7日，單筆購買啤酒或調酒滿299元，贈送金蘭烤肉醬一瓶，全台限量2萬瓶。

今年夏季啤酒熱銷排行榜中，金牌台灣啤酒罐裝以700萬罐大幅領先，持續霸榜；其次為金牌台啤大瓶裝四入組與麒麟霸啤酒。家樂福分析，啤酒與烤肉需求緊密相連，在節慶帶動下，將推升整體烤肉市場買氣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康