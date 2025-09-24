通通9折！藏壽司高雄、台南開新店 「吉伊卡哇」文件夾、扇子帶回家

藏壽司「高雄五福光華店」與「永康永大路店」將於9月30日起陸續開始試營運，為慶祝新店開幕，用餐可享限時「9折優惠」。另外藏壽司攜手「吉伊卡哇」的滿額贈活動，將於9月30日推出4款「吉伊卡哇文件夾」，10月7日起，還有4款「吉伊卡哇圓形扇子」接力登場。

藏壽司自2014年正式進軍台灣，目前在台灣共有61間分店。即將開幕的「高雄五福光華店」將於9月30日試營運，10月7日正式開幕，店址位於五福一路與光華一路路口，鄰近文化中心、新崛江商圈與大統百貨，規劃220席座位。位於台南永大路上的「永康永大路店」則是採街邊店型態，提供199席座位，預計10月7日試營運，10月14日正式開幕。為慶祝新店開幕，凡完成官方打卡任務就可享「9折」優惠。高雄五福光華店適用時間為9月30日至10 月13日；台南永康永大路店適用時間為10月7日至10月20日。

繼推出「吉伊卡哇扭蛋」後，藏壽司再推出滿額贈活動。9月30日起，單筆消費滿800元並完成社群任務，就可獲得「文件夾」，共計有4種款式，可看到吉伊卡哇、小八貓、兔兔等經典角色全都鑽進鮮度君的可愛模樣，共計36,000個。；10月30日起則將推出4款花火主題的「圓形扇子」，包括有吉伊卡哇、小八貓、兔兔與小桃不同角色，共計36,000個。