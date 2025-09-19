高鐵攜手飯店推「美食聯票」住宿加購車票最低78折

台灣高鐵（2633）搶攻秋冬旅遊市場，宣布即日起至12月31日，與餐飲及飯店業者合作推出兩大「美食專案」，分別為國旅聯票「在地美食攻略」及飯店聯票「美食旅行提案」，透過票券加值與住宿優惠，瞄準國旅與食宿整合商機。

國旅聯票「在地美食攻略」主打米其林必比登推薦與人氣在地小吃，加購高鐵票最低可享7折起優惠，不分平假日皆適用。北部精選「雙月食品社」、南機場夜市老店「山內雞肉小吃店」；中部則有大坑「竹之鄉」竹筒套餐與連續五年摘星的「滬舍餘味」；南部則串連「老爺美食館」與高雄「橋仔頭黃家肉燥飯」，打造一條「美食鐵道線」。

飯店聯票「美食旅行提案」則與超過百家飯店合作，旅客於飯店官網訂房並加購高鐵票，即享票價折扣，平日78折、假日及疏運期85折。專案包含餐飲體驗與住房優惠，例如台南晶英酒店雙人海東客房5,799元起，贈必比登「博仁堂藥膳湯品套餐」，並附台南市美術館門票；台北福華大飯店入住高級客房5,800元起，另加贈3,000元餐飲抵用金；高雄水京棧國際酒店則推出豪華客房一泊二食7,288元起，並贈招牌「濃湯胡椒豬肚雞鍋」雙人套餐，價值近3,000元。

高鐵表示，透過「飯店聯票」與「國旅聯票」，旅客除可享受交通與住宿折扣，還能一次結合門票、遊程與在地體驗。國旅聯票可透過Klook、KKday、易遊網及ibon等平台預訂；取票方式則支援T-EX App、四大超商及高鐵車站，便利性大幅提升。

