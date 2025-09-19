聽新聞
哆啦A夢展 玉山Wallet有優惠

聯合報／ 本報訊

「100%哆啦Ａ夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」即日起至十月六日在華山文創園區展出。展覽獨家贊助方「玉山金控」為回饋用戶支持，現場使用「玉山Wallet App掃碼付」，購票即享九折優惠（原價四九○元）。

除了購票折扣外，玉山Wallet也提供便利的旅遊支付服務，自前年與日本掃碼支付業者PayPay合作，今年三月更首創「日幣直接付」，用戶在日本看到PayPay標識就可透過玉山Wallet掃碼並直接扣玉山外幣帳戶中的日幣完成付款，交易時沒有匯差，且不需負擔海外交易手續費，詳情請見玉山銀行官網https://esun.co/1D8SU

哆啦Ａ夢 玉山銀行

