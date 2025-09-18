快訊

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

台股再刷新高！台積電、鴻海、聯發科翻紅 大盤突破25700大關

ChatGPT全球使用情況公開！到底誰在用、怎麼用？OpenAI首份研究揭密

聽新聞
0:00 / 0:00

到飯店幫毛寵慶生！專屬蛋糕與派對組合 「生日小禮包」一併送

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
瀚寓夏天寵物房內提供專屬透氣緩壓睡墊，採用特殊內芯，讓長期照護、有關節問題及高齡毛孩，也能有一夜好眠。圖/瀚寓夏天提供
瀚寓夏天寵物房內提供專屬透氣緩壓睡墊，採用特殊內芯，讓長期照護、有關節問題及高齡毛孩，也能有一夜好眠。圖/瀚寓夏天提供

「毛經濟」不容小覷，不少飯店見此趨勢，紛紛推出寵物房、寵物俱樂部，如今，南北兩家飯店還推出「寵物慶生」專案，在飯店幫毛寵慶生、吃喝住玩一次滿足。

位於台大公館商圈的「瀚寓夏天」，即日起至12月30日推出「寵伴慶生假期」住房專案，帶著寵物壽星入住指定房型連續兩晚，就送寵物鮮食品牌「汪事如意」生日蛋糕及派對組合，還有「Hannahspring」生日小禮包，贈品價值近1,300元，須於入住前5日預訂，每晚3,300元起。

瀚寓夏天將3樓規畫為寵物專屬樓層，提供單人、雙人及主題雙人等3種房型，分別可容納1至2隻中小型犬，第1隻免費入住，第2隻需加價600元。房內備有飲食碗、摺疊飲水杯、尿便墊與專用毛巾等備品，值得一提的是使用透氣緩壓睡墊，採用特殊內芯，讓長期照護、有關節問題及高齡毛孩，也能有一夜好眠。此外，該樓層另設有獨立的寵物洗沐區，以及寵物專用的洗衣機。還可在1樓櫃檯租借寵物推車，出門探索周邊景點。

「2025光織影舞」光影藝術展將於10月夢幻登場，嘉義年度盛事「東石海之夏」也將盛大回歸，嘉義福容voco酒店特別推出秋季住房專案，每房5,400元起，即日起至10月31日，平日入住可享「一大床升等二大床」禮遇（現場視房況調整），至多2位兒童還能享免費早餐優惠，加價2,000元即可升級三天兩夜假期。

此外，嘉義福容voco酒店也有寵物友善房型。即日起至10月6日攜手寵物鮮食品牌「汪事如意」，入住寵物主題房並完成拍照打卡，即可獲贈「蜜香小蛋糕」，數量有限送完為止。10月10日另於32樓聚樂餐酒館舉辦「毛起來鬆一下｜尊榮按摩體驗日」，邀請台南慈愛動物醫院專業日式AGUI按摩師，為毛孩提供臉部舒壓、眼睛舒緩及足部按摩，每隻約15分鐘，住客專屬優惠價1,000元（市價1,700元），飼主還可享2杯飲品並獲贈Vitakraft寵物零食禮包。同時於社群舉辦抽獎活動，分享指定貼文即可有機會抽中「寵物主題房」住宿券。

「粉淘氣寵物折疊杯」材質選用食品級矽膠，不添加塑化劑，讓狗狗喝水啃咬都安心，搭配摺疊收納設計，外出攜帶輕巧便利。圖/瀚寓夏天提供
「粉淘氣寵物折疊杯」材質選用食品級矽膠，不添加塑化劑，讓狗狗喝水啃咬都安心，搭配摺疊收納設計，外出攜帶輕巧便利。圖/瀚寓夏天提供
瀚寓夏天推出「寵伴慶生假期」住房專案，入住就送「甜蜜小乖乖」蛋糕，跟毛孩一起開生日趴。圖/汪事如意提供
瀚寓夏天推出「寵伴慶生假期」住房專案，入住就送「甜蜜小乖乖」蛋糕，跟毛孩一起開生日趴。圖/汪事如意提供
嘉義福容voco酒店推出手作秋樂園住房專案。圖/嘉義福容voco提供
嘉義福容voco酒店推出手作秋樂園住房專案。圖/嘉義福容voco提供
嘉義福容voco酒店推出的寵物友善房型，廣受好評。圖/嘉義福容voco提供
嘉義福容voco酒店推出的寵物友善房型，廣受好評。圖/嘉義福容voco提供
嘉義福容voco酒店將於10月10日舉辦「毛起來鬆一下｜尊榮按摩體驗日」。圖／台南慈愛動物醫院提供
嘉義福容voco酒店將於10月10日舉辦「毛起來鬆一下｜尊榮按摩體驗日」。圖／台南慈愛動物醫院提供

寵物 飯店 嘉義

延伸閱讀

嘉義超狂「菸灰缸豆花」快閃登場 限定9天

嘉義校園傳霸凌 國中生拿瓦斯槍抵同學肩膀威脅「不要動」

26春夏紐約時裝周...蕭邦高空派對 揭曉全新Ice Cube高級珠寶膠囊系列

菲律賓蛋糕、日本鮮蜜瓜等進口產品 遭邊境攔截

相關新聞

拚Pixel手機萬元折扣！Google生日慶推小遊戲 1動作先送1500元優惠

想換手機的朋友注意了，Google生日慶即將開跑，現在更是推出挑戰小遊戲贏好禮的活動，想入手最新的Google Pixel 10系列還不把握機會！

到飯店幫毛寵慶生！專屬蛋糕與派對組合 「生日小禮包」一併送

「毛經濟」不容小覷，不少飯店見此趨勢，紛紛推出寵物房、寵物俱樂部，如今，南北兩家飯店還推出「寵物慶生」專案，在飯店幫毛寵...

遠傳砸百萬購物金 開賣iPhone 17送六大好康

蘋果全新iPhone 17系列、iPhone Air即將於9月19日正式開賣，遠傳宣布，推出六大好康等多重購機優惠與專屬...

現省85！CoCo「28茉粉角輕乳茶」買1送1 龜記「荔枝茶王」滿滿荔枝香

雖然秋天的腳步將至，但是全台仍然被高溫籠罩。連鎖手搖飲「CoCo都可」針對品牌好友日，推出「28茉粉角輕乳茶」買1送1優...

繼光香香雞買1送1、三商「檸檬炸雞3塊100」！還有韓粉玫瑰拉麵上桌

來自韓國的「本村炸雞」，主打雙重油炸、手工刷醬的韓式炸雞。除了招牌炸雞之外，本村炸雞在9月16日當天邀請全球行政主廚朴多...

在地34年 豐原太平洋百貨周年慶9/18預購最高回饋41%

台中新光三越預計本月底復業，台中地區百貨業備戰，在地經營34年的豐原太平洋百貨推出周年慶活動，本月18日到23日搶先預購...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。