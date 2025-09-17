遠傳砸百萬購物金 開賣iPhone 17送六大好康

蘋果全新iPhone 17系列、iPhone Air即將於9月19日正式開賣，遠傳宣布，推出六大好康等多重購機優惠與專屬活動，老客戶/VIP申辦指定方案月付1399元，iPhone 17就能零元起帶走，更可參加「百萬購物金」抽獎，最大獎可獲10萬元friDay購物金，共有超過百名幸運得主。

遠傳強調，19日開賣當日還有多項超值豪華大禮，包括台北資訊園區門市（位於三創生活園區）舉辦盛大開賣活動，除早鳥排隊禮4,000元手機折扣外，將再抽出市價近2萬元Apple商品給現場排隊的幸運兒、還有舊機換新機最高現折4萬元等優惠，想在開賣日拿到熱騰騰的iPhone 17系列、iPhone Air手機，就來遠傳門市搶購享優惠！

遠傳表示，重磅推出「百萬friDay購物金」抽獎活動，自9月19日至10月31日，不論在實體門市或是網路門市新申辦、攜碼或續約iPhone 17系列或iPhone Air，搭配遠傳心5G月付599元以上資費，不僅能以專案價零元起入手新機，還可參加百萬friDay購物金抽獎，將抽出逾百名得獎者，最大獎項可抱回10萬元friDay購物金。

購物金可彈性在friDay購物消費，全站商品都可買，例如果粉最愛的Apple生態圈商品（包含最新Apple Watch、iPad、AirPods、MacBook Air等），或是潮流家電（例如Dyson吹風機、知名按摩椅）及超夯遊戲機NS2 Switch等，還有食衣住行等需求皆可使用購物金入手，最實在的好禮回饋給遠傳的老客戶及新朋友！

此外，遠傳推出史上最有感的舊換新方案，不論是老客戶或新朋友，凡於9月19日至10月31日期間，至遠傳門市購買iPhone 17系列或iPhone Air並完成舊換新，即可享最高折抵4萬元。

無論老客戶或新朋友，遠傳指出，只要於遠傳門市或遠傳網路門市購買iPhone 17系列、iPhone Air，並使用遠傳friDay聯名卡結帳，再賺最高8%回饋；遠傳VIP客戶續約，最高可再享現折5,000元優惠。

加值服務影音、音樂、資安一次到位，遠傳表示，搭配指定資費方案購機，即享遠傳friDay影音暢看2個月免費、Spotify Premium首訂3個月免費、防駭心守護3個月免費、iCloud+ 50GB三個月折抵金（9月30日前限量需登錄），以及來電答鈴免費3個月等加值服務，讓果粉升級新機同時享受完整的數位生活方案。另外還提供行動裝置險每月只要379元起，使用新機時時有保障，用得更放心。

換購新機，當然也需要新的周邊配件，遠傳表示，祭出加購配件優惠，只要在遠傳實體門市申辦iPhone 17系列、iPhone Air，還能享有配件優惠，加購Energea滿電禮盒+UNIQ殼貼組僅58折，Apple指定配件三防組享75折起，一次滿足果粉所有需求。

買iPhone 17系列手機，多元支付超彈性，遠傳表示，貼心客戶，至全台實體門市申辦指定新機機款，除享專案價優惠，使用指定信用卡/無卡分期，再享零利率優惠，輕輕鬆鬆就能入手新機！特別是沒有使用信用卡作為消費習慣的朋友們，推薦選擇 「Pi拍錢包+慢點付無卡分期」支付，立即享3期零利率，入手新機無負擔。使用friDay聯名卡最高可享8%回饋、或使用悠遊付單筆支付滿30,000元最高回饋2,500元（限量）；直營門市更提供刷卡最高24期0利率，還可選擇無卡分期3期0利率。

除了搭配資費方案，遠傳同步推出 iPhone Air / iPhone 17全系列空機限定活動，自9月19日起至全台遠傳門市購買 iPhone Air / iPhone 17 全系列空機，獨家加碼贈送1,000元配件購物金，現場可自由挑選保護殼、玻璃保護貼、充電配件等實用周邊商品，換機同時一次把新機與配件帶回家！家中的舊機也能帶到門市回收折抵，再享加碼 1,000元優惠，直接折抵讓換機更划算。

遠傳強調，購機首選新遠傳，絕佳網路+全方位數位服務+全年「生活好康」享五折起優惠，滿足食衣住行育樂大小事。

遠傳表示，擁有「最大5G頻寬」、「最大連續低頻」、「最大總頻寬」等優勢，加上遠傳首創獨家AI辨識及大數據分析AI電話防詐措施，全力阻擋詐騙電話及釣魚簡訊，加上推出遠傳守護網旗下「防駭心守護」服務，免安裝就可全面攔阻有害網站，提供絕佳安全體驗。

此外，遠傳指出，不定期推出生活好康，包含超級門票5折起，指定演唱會或音樂劇都可以限量優惠價購買；首訂停車代收服務加送50元停車金及好禮，還有Netflix首購享88折、foodpanda會員8折、遠傳幣可兌換World Gym的1對1教練課程體驗、GU服飾滿額折80元優惠券，另外旅平險投保抽1,000遠傳幣，滿額送100遠傳幣等好康，豐富好康全年不定期推出。購買iPhone 新機搭配行動裝置保險，讓手機在意外損壞、電池耗損或被竊時，獲得最全方位的保障，提供用戶無後顧之憂，輕鬆享受每一刻！

遠傳更宣布，首日祭出限量加碼，9月19日開賣當天上午9點起，於台北三創資訊園區直營門市、台中逢甲福星直營門市，及高雄林森直營門市提前開賣。而在台北三創資訊園區門市的首賣會現場，前50名到場消費者，只要搭配月付999元以上指定5G方案，不論新申辦、攜碼、續約，皆可享有專案價之外再折4,000元。

除上述排隊禮外，遠傳再加碼抽出3名幸運用戶贈送iPad Air（市價19,900元），等同於現賺總價超過2萬元的優惠，另外VIP用戶再享加碼，9月19日開賣當天於台北三創資訊園區門市續約指定1399元以上資費，搭配iPhone Air或iPhone 17系列，即可加贈市價2,490元的「Energea旅行滿電禮盒組」限量50組。同步於遠傳心生活APP的VIP兌換區，更可用一折優惠兌換市價590元的Apple原廠充電器，限量200組，數量有限，送完為止。

遠傳同時回饋中南部果粉，特別選在台中逢甲福星門市及高雄林森門市，同步提早至上午9時開賣，兩家門市也各提供10名優惠名額，同享4,000元申辦新機限量優惠。

