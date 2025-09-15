聽新聞
0:00 / 0:00
在地34年 豐原太平洋百貨周年慶9/18預購最高回饋41%
台中新光三越預計本月底復業，台中地區百貨業備戰，在地經營34年的豐原太平洋百貨推出周年慶活動，本月18日到23日搶先預購，25日到10月19日開打，滿千送百、預購和首4日推出限定驚喜加碼品牌豪禮、國泰世華信用卡滿額三重好禮，最高可享41%回饋。
豐原太平洋百貨董事長連錦表示，為感謝鄉親朋友長期的支持與愛護，持續努力改裝創新、加碼再加碼，就是要用最好康的回饋率、和最有溫度的服務，打造溫暖時尚的地標。今年周年慶，豐原太平洋百貨打出最殺的41%回饋、及必搶的精選加碼禮。
9月18日到23日搶先預購同享滿千送百回饋，9月25日到10月8日卡友於1樓化妝品當日單筆3000送300、全館1到7樓+9樓(部分除外)當日滿5000送500，累計贈送無上限。
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言