在地34年 豐原太平洋百貨周年慶9/18預購最高回饋41%

台中新光三越預計本月底復業，台中地區百貨業備戰，在地經營34年的豐原太平洋百貨推出周年慶活動，本月18日到23日搶先預購，25日到10月19日開打，滿千送百、預購和首4日推出限定驚喜加碼品牌豪禮、國泰世華信用卡滿額三重好禮，最高可享41%回饋。

豐原太平洋百貨董事長連錦表示，為感謝鄉親朋友長期的支持與愛護，持續努力改裝創新、加碼再加碼，就是要用最好康的回饋率、和最有溫度的服務，打造溫暖時尚的地標。今年周年慶，豐原太平洋百貨打出最殺的41%回饋、及必搶的精選加碼禮。

9月18日到23日搶先預購同享滿千送百回饋，9月25日到10月8日卡友於1樓化妝品當日單筆3000送300、全館1到7樓+9樓(部分除外)當日滿5000送500，累計贈送無上限。 豐原太平洋百貨周年慶將登場，9月18日到9月23日搶先預購。記者游振昇／攝影

商品推薦