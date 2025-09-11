果粉必看購機攻略！買iPhone 17刷國泰世華卡+點數折抵最低不到6折

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
iPhone 17系列亮點包括：四款機型都搭載1,800萬畫素 Center Stage前鏡頭、Pro系列後置三鏡頭全數升級為4,800萬畫素。 法新社
蘋果全新iPhone 17系列於9月10日正式亮相，引發果粉熱烈關注。為搶攻換機潮，國泰世華銀行推出一系列限時刷卡優惠，卡友於指定通路購機最高可享13%回饋，再搭配「小樹點（信用卡）」折抵最高30%刷卡金，換算下來最低不到6折即可入手新機。

國泰世華指出，9月12日至9月18日iPhone 17新機預購期間，卡友於momo購物網、PChome 24h購物及蝦皮購物刷卡購機，單筆滿額並完成登錄即可享最高10％回饋，若使用CUBE信用卡並選擇「玩數位」權益，再享最高3.3%回饋。

其中，在momo購物網、PChome 24h購機的卡友，單筆滿4萬元即可獲得最高3,200點小樹點（信用卡）加800點mo幣或P幣；在蝦皮購物則享單筆滿4萬元贈3,200元刷卡金或等值小樹點，若刷蝦皮購物聯名卡，9月整月加碼最高享25％回饋。

除了電商購機，國泰世華也祭出Apple直營門市及線上商店專屬優惠。9月11日至11月30日期間，刷指定信用卡分期（限6或12期）滿額並完成登錄，最高可享2,800元刷卡金。例如單筆分期滿36,000元即可拿400元刷卡金，若刷Visa卡再加碼600元。此外，Visa卡友分期消費滿10萬元，再享2,800元刷卡金。

國泰世華銀補充，卡友可同步搭配「小樹點（信用卡）」折抵，每筆最高可折抵刷卡金額的30%。以指定通路刷卡回饋及小樹點（信用卡）折抵換算，果粉最優可用不到6折的價格就能購入iPhone 17。

值得注意的是，本次購機優惠多數須登錄且名額有限，有意換機的果粉需把握時間，搶先享受最划算的新機體驗。

國泰世華銀行9月指定通路刷卡優惠。資料來源／國泰世華銀行提供
