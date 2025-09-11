快訊

整理包／立百病毒不排除列法定傳染病！致死率最高75% 症狀、傳染途徑一文看懂

台股上漲23點收25,215點 台積電收1,240元上漲15元創歷史新高

查理柯克槍擊案：槍手未落網，美國政治暴力的無解輪迴？

聽新聞
0:00 / 0:00

姓名有任一同音字、入園免門票！薰衣草森林加碼霜淇淋買一送一

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
預約制的紅酒燉牛肉雙人野餐籃，遊客可提著野餐籃挑選喜愛的角落用餐，售價1,250元。圖/薰衣草森林提供
預約制的紅酒燉牛肉雙人野餐籃，遊客可提著野餐籃挑選喜愛的角落用餐，售價1,250元。圖/薰衣草森林提供

現代人尋求自我療癒，也掀起一股懷舊復古風潮。這波「老派浪漫」已成為年輕世代的生活選項之一。呼應這股潮流，知名療癒聖地「薰衣草森林」新社園區推出「森森感謝祭：老PI約會」，9月17日至9月30日，姓名中有「薰、衣、草、森、林」其中任一同音字，出示有效證件即可免費入園，12歲（含）以下孩童亦可免費入園，薰衣草森林森旅人會員再加碼贈送9折消費券及霜淇淋買一送一優惠券。

此外，入園即贈老派約會地圖，透過解鎖小任務體驗森林角落，完成任務還能兌換香草小禮包。活動期間同步推出限定甜點「初戀冰果聖代」，在粉嫩櫻花霜淇淋上點綴繽紛的莓果醬與新鮮水果，搭配獨家香草純露凍打造純純戀愛滋味，每杯售價150元。

活動第二波則是「老PI約會行程雙重奏」，即日起於官網開放線上預訂。第一重，10月1日起全新雙人野餐約會套組開放預訂，雙人套組1,250元，包含新上市的紅酒燉牛肉雙人野餐籃與DIY森林復古膠捲材料。遊客可提著野餐籃挑選喜愛的角落、鋪上野餐墊享用餐點，或撿取森林的落葉製作成照片膠捲收藏。第二重，10月25至26日周末推出限量「戀愛即刻拍」一日約會，雙人套票2,000元，包含入園門票、火焰雞冠花花束製作、野餐套組、復古即可拍一台，吃喝玩樂一次到位。

薰衣草森林「森森感謝祭：老PI約會」

活動日期：2025/9/17~2025/11/16

開放時間：平日10:30～18:30 / 假日10:00～18:30

入園門票：200元

地點：台中市新社區中興街20號

購票方式：現場購票或洽薰衣草森林森旅人等購票平台

網址：https://www.lavenderforest.com.tw/zh-tw/news/oldschooldating

「戀愛即刻拍」一日約會，季節限定火焰雞冠花花束製作，享受極致老派的浪漫約會。圖/薰衣草森林提供
「戀愛即刻拍」一日約會，季節限定火焰雞冠花花束製作，享受極致老派的浪漫約會。圖/薰衣草森林提供

約會 野餐 霜淇淋

延伸閱讀

洋芋片變壽司！藏壽司×樂事聯名了 還有「洋芋片巧克力霜淇淋」

「爽嗑6小時」延長到年底！ 橫濱牛排「平日午餐自助吧」再加碼 咖哩飯、沙拉吧、霜淇淋無限吃

「全家」首攜星級主廚林明健推「Fami!ce蘭姆葡萄霜淇淋」！15元加購「Pakitte巧克力醬包」

雲林美食｜分享8間口湖小吃美食，你都吃過了嗎？

相關新聞

姓名有任一同音字、入園免門票！薰衣草森林加碼霜淇淋買一送一

現代人尋求自我療癒，也掀起一股懷舊復古風潮。這波「老派浪漫」已成為年輕世代的生活選項之一。呼應這股潮流，知名療癒聖地「薰...

0元入手新iPhone！全聯「小時達」限時7天下單滿額抽5台iPhone 17

果粉們注意！全聯「小時達」又有超狂活動，這回要零時差送出最新iPhone 17！即日起至9月17日期間，只要透過全聯小時...

7-11店員教「65折鮮食攻略」 全場大讚：月底省錢救星

台灣物價持續上漲，超商的折扣即期食品，成了不少小資族的救星，「i珍食」就是7-ELEVEN推出的即期鮮食優惠活動。對此，一名7-11的員工分享「i珍食攻略」，利用APP就能查詢門市庫存，省荷包又方便。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

三商炸雞「買1桶送1斤」現省283！拿坡里「大比薩、5塊炸雞」185元起

三商炸雞自即日起至9月22日推出開學強檔優惠，主打「買1桶送1斤」超值組合，凡外帶「6隻酷樂雞腿桶」即送重達1斤的「滋汁...

好市多美食區新品百元有找！「口袋披薩」斷面超誘人 網笑讚：是腰包吧

美式賣場好市多（COSTCO）除樣多價廉的商品外，各色熟食也深受台灣人喜愛。近日好市多美食區繼壽司、關東煮、焢肉飯之後，再度推出讓人眼睛一亮的「口袋披薩」，內餡滿滿起司洋蔥，包裏德式香腸與肉丸，搭配汽

遠傳9月出國上網優惠開跑！原號漫遊日、韓計日型最低99元起

9月機票促銷熱潮來臨，微涼秋季小旅行正是時候！遠傳9月推出原號漫遊優惠價，日本計日型一天149元，韓國計日型一天99元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。