姓名有任一同音字、入園免門票！薰衣草森林加碼霜淇淋買一送一

現代人尋求自我療癒，也掀起一股懷舊復古風潮。這波「老派浪漫」已成為年輕世代的生活選項之一。呼應這股潮流，知名療癒聖地「薰衣草森林」新社園區推出「森森感謝祭：老PI約會」，9月17日至9月30日，姓名中有「薰、衣、草、森、林」其中任一同音字，出示有效證件即可免費入園，12歲（含）以下孩童亦可免費入園，薰衣草森林森旅人會員再加碼贈送9折消費券及霜淇淋買一送一優惠券。

此外，入園即贈老派約會地圖，透過解鎖小任務體驗森林角落，完成任務還能兌換香草小禮包。活動期間同步推出限定甜點「初戀冰果聖代」，在粉嫩櫻花霜淇淋上點綴繽紛的莓果醬與新鮮水果，搭配獨家香草純露凍打造純純戀愛滋味，每杯售價150元。

活動第二波則是「老PI約會行程雙重奏」，即日起於官網開放線上預訂。第一重，10月1日起全新雙人野餐約會套組開放預訂，雙人套組1,250元，包含新上市的紅酒燉牛肉雙人野餐籃與DIY森林復古膠捲材料。遊客可提著野餐籃挑選喜愛的角落、鋪上野餐墊享用餐點，或撿取森林的落葉製作成照片膠捲收藏。第二重，10月25至26日周末推出限量「戀愛即刻拍」一日約會，雙人套票2,000元，包含入園門票、火焰雞冠花花束製作、野餐套組、復古即可拍一台，吃喝玩樂一次到位。

薰衣草森林「森森感謝祭：老PI約會」

活動日期：2025/9/17~2025/11/16

開放時間：平日10:30～18:30 / 假日10:00～18:30

入園門票：200元

地點：台中市新社區中興街20號

購票方式：現場購票或洽薰衣草森林森旅人等購票平台

網址：https://www.lavenderforest.com.tw/zh-tw/news/oldschooldating

「戀愛即刻拍」一日約會，季節限定火焰雞冠花花束製作，享受極致老派的浪漫約會。圖/薰衣草森林提供

商品推薦