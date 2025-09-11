快訊

0元入手新iPhone！全聯「小時達」限時7天下單滿額抽5台iPhone 17

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
即日起至9月17日期間，全聯小時達下單滿額抽iPhone 17。圖／全聯福利中心提供
果粉們注意！全聯「小時達」又有超狂活動，這回要零時差送出最新iPhone 17！即日起至9月17日期間，只要透過全聯小時達下單，單筆消費滿399元，就能獲得1次抽獎資格，活動將抽出5位幸運兒，快樂抱走iPhone 17（256GB、顏色隨機）。下單次數越多，中獎機會就越高，買生鮮日用品的同時千萬別錯過免費入手新機的機會。中獎名單將於9月19日上市日公布，速度超快，新機到手不落人後。

小時達服務主打「店內同價、免運直送」，滿399元就免運，最快30分鐘送到家，方便又划算。週一到週五天天都有優惠，週末還有限時加碼。9月13日至9月21日連續兩週六、日，推出「小時達9是省」活動，單筆消費滿1,299元就送990福利點，再加碼送99元，相當於現賺198元。

從生鮮、日用品到生活必需品，通通一鍵下單免出門送到家，線上價格不加價，天天搭配促銷優惠，輕鬆省荷包。買得聰明又有機會抽中iPhone 17，全聯小時達就是你的採買神隊友。

即日起至9月17日期間，全聯小時達下單滿額抽iPhone 17。圖／全聯福利中心提供
9月13日至9月21日連續兩週六、日，推出「小時達9是省」活動，單筆消費滿1,299元就送990福利點，再加碼送99元。圖／全聯福利中心提供
