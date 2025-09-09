快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名在7-11的員工分享「i珍食攻略」，利用APP就能查詢門市庫存，省荷包又方便。示意圖／Ingimage
一名在7-11的員工分享「i珍食攻略」，利用APP就能查詢門市庫存，省荷包又方便。示意圖／Ingimage

台灣物價持續上漲，超商折扣即期食品，成了不少小資族的救星，「i珍食」就是7-ELEVEN推出的即期鮮食優惠活動。對此，一名7-11的員工分享「i珍食攻略」，利用APP就能查詢門市庫存，省荷包又方便。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己是7-11的大夜班員工，趁休假來分享「i珍食攻略」，只要透過APP搜尋附近門市的i珍食數量，就能立即查到門市庫存，更列舉出詳細步驟：

開啟7-11「OPENPOINT」APP

點選下方列表的「服務」

點選「i地圖」功能

選擇「i珍食」優惠區

勾選最下方「我已了解」以及點擊「確認」

畫面即顯示門市剩餘的「i珍食」數量

貼文一出後，不少網友都大讚「大部分都蠻準的，少數遇到被買走哈哈，真的很好用」、「謝謝你，省錢人，我的超人」、「確實，晚上去買了一個飯糰39元，打65折直接省14塊」、「今天晚上的無菜單料理有著落了」、「馬上給我那個愛省錢的老公看」、「月底省錢有感」、「月底救星」。

不過，也有網友回應「APP半小時更新一次庫存，有時候看會不太準」、「8點65折時間一到，真饕客早就在店裡面拿好等了，APP半小時才更新一次，等你看到去，可能都沒有了」、「曾看過APP麵包數量接近50，但現場只有大概10個」、「其實不太有用，有的超商i珍食優先提供給熟客群組挑選，還有員工自己挑選，經常到店家根本與系統不符」。

對此，原PO建議，可詢問常去的超商分店，是否有群組可加入？他的門市可以直接在群組留言想要的餐點，店員會幫忙保留顧客想要的i珍食。不過原PO也提醒，各店規定不同，需要先和店家確認。

統一超商從整體供應鏈減少食物浪費，倡議珍惜食物理念，於門市落實產銷永續計畫，2021年在OPEN POINT App推出i珍食地圖功能。圖／統一超商提供
統一超商從整體供應鏈減少食物浪費，倡議珍惜食物理念，於門市落實產銷永續計畫，2021年在OPEN POINT App推出i珍食地圖功能。圖／統一超商提供

7-11店員教「65折鮮食攻略」 全場大讚：月底省錢救星

