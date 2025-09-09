三商炸雞開學強檔優惠 「買1桶送1斤」員工福利首選
三商炸雞自9月9日至9月22日推出開學強檔優惠，主打「買1桶送1斤」超值組合，兩桶炸雞現省283元，特價只要377元，不僅是學生、家庭聚餐的最佳選擇，更是企業團購、員工福利的超人氣方案。
活動期間，外帶「6隻酷樂雞腿桶」即送重達一斤的「滋汁腿排桶」，原價660元，限時特價377元，下殺58折。酷樂雞腿現點現炸，外皮金黃酥脆、雞肉鮮嫩多汁，提供原味與辣味兩種選擇。
同場加碼優惠：外帶「6隻蜂蜜辣醬棒腿」送「原味胡椒咔啦雞柳條」，原價318元，限時特價169元，甜辣風味搭配經典胡椒香氣，讓上班族午餐、晚餐都能大口滿足。
三商i美食卡會員再享專屬回饋，只要3點即可於APP兌換優惠券，即享「6隻酷樂雞腿桶」送「1斤滋汁腿排桶」，會員價再下殺至369元，比活動價還要划算！兌換期間至9月20日止，使用期限至9月22日。
優惠訊息好康加碼，拿坡里披薩‧炸雞歡慶週年慶，全台人氣品牌「拿坡里披薩‧炸雞」迎來週年慶，自9月4日至9月17日推出限時優惠，大披薩（原價390元）或5塊炸雞（原價325元）1件只要199元，買越多省越多，3件585元、5件950元、10件1850元，平均最低185元，現省最高2050元，家庭聚會、好友歡聚最划算。買越多省越多大披薩或5塊炸雞199元起最低4折。
