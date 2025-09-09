三商炸雞「買1桶送1斤」現省283！拿坡里「大比薩、5塊炸雞」185元起

三商炸雞自即日起至9月22日推出開學強檔優惠，主打「買1桶送1斤」超值組合，凡外帶「6隻酷樂雞腿桶」即送重達1斤的「滋汁腿排桶」，原價660元，限時特價377元，現享58折。除此之外，外帶「6隻蜂蜜辣醬棒腿」送「原味胡椒咔啦雞柳條」，原價318元，限時特價169元。

「拿坡里披薩．炸雞」迎來週年慶，9月17日前「大披薩」原價390元，優惠價199元；「5塊炸雞」原價325元，優惠價199元。另外還有多件優惠，3件585元、5件950元、10件1,850元，平均最低185元，現省最高2,050元。

根據研究調查顯示，台灣人入睡時間越來越晚。為鼓勵民眾早睡早起吃早餐，麥當勞推出「晚安 早餐見」系列活動，特別選用費玉清最終場演唱會中演唱的《晚安曲》原聲，並請睡眠專家楊建銘教授給予音樂節奏與MV畫面建議，打造出全新助眠版《晚安曲》，藉此哄民眾提早入眠。9月10日晚間21:00，金曲歌后A-Lin也將穿睡衣直播獻唱《晚安曲》，並分享個人的睡前儀式與助眠撇步。9月11日晚間21:00，則由曾獲得「第13屆世界合唱大賽」童聲合唱公開組金質獎的桃山國小合唱團接力演唱，透過線上演出，以溫順柔和的嗓音，開啟晚安入睡模式。

9月15日至9月30日，麥當勞並於LINE官方帳號推出「晚安 早餐見」歌唱挑戰賽，邀全民挑戰《晚安曲》。透過KTV評分機制進行評比，只要登上排行榜前200名，就有機會贏得麥當勞早餐與助眠好禮，包括大鳥姊姊好好眠眼罩、豬肉滿福堡加蛋即享券、火腿蛋堡即享券等不同贈禮。10月7日前，麥當勞「夏季優惠券」也提供多款早餐優惠，包括雙人早餐159元起、早餐套餐免費升級經典咖啡等方案。9月30日前，於早餐時段透過麥當勞APP點餐，或店內消費並掃描麥當勞APP會員QR Code，即可獲得「M Point 點數3倍回饋」。 拿坡里披薩．炸雞推出大披薩、5塊炸雞限時優惠。圖／拿坡里提供 麥當勞推出「晚安 早餐見」系列活動，並有多項早餐優惠。圖／麥當勞提供

