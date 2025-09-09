好市多美食區新品百元有找！「口袋披薩」斷面超誘人 網笑讚：是腰包吧

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。聯合報資料照片。
美式賣場好市多（COSTCO）除樣多價廉的商品外，各色熟食也深受台灣人喜愛。近日好市多美食區繼壽司、關東煮、焢肉飯之後，再度推出讓人眼睛一亮的「口袋披薩」，內餡滿滿起司洋蔥，包裏德式香腸與肉丸，搭配汽水百元有找，高CP值讓網友淚推「終於有比較好的新品了」。

好市多美食區除美式餐點外，也陸續推出韓式、日式、台式小吃試水，評論褒貶不一。不過近日上市的美式新品「口袋披薩」倒是頗獲好評，有網友試吃表示，雖然叫「口袋」，實際上份量不小，搭配汽水僅99元。

從該網友分享的試吃影片可見，口袋披薩扒開後香濃起司立刻拉出長絲，斷面滿滿餡料與洋蔥、德國香腸切片、長相和味道都與IKEA類似的小肉丸，大讚「可以買」，稱「都是想像得到的味道」。

影片曝光後，不少人躍躍欲試「我要去吃」、「看起來很讚」、「終於有比較好的新品了」、「我知道晚餐要吃什麼了」，也有人笑說「誰的口袋那麼大啊」、「完全是腰包等級」、「可以吃2、3餐了」。

IKEA 披薩 美食 好市多

