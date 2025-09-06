遠傳9月出國上網優惠開跑！原號漫遊日、韓計日型最低99元起

9月機票促銷熱潮來臨，微涼秋季小旅行正是時候！遠傳9月推出原號漫遊優惠價，日本計日型一天149元，韓國計日型一天99元，活動期間內申辦還可抽萬元漫遊折扣金，遠傳官網／APP申辦再加碼抽iPad Air。此外，遠傳超前部署，自8月即業界首創全面開放VoLTE國際漫遊，出國時只要開啟手機VoLTE設定，同樣能在旅遊時收發重要OTP驗證簡訊。

遠傳於8月率先開通VoLTE國際漫遊服務，不僅提升語音通話品質，不需任何申請就可以收發簡訊，更解決海外OTP簡訊接收困難等問題，讓用戶在旅途中保持穩定聯繫，無論個人旅遊或商務出差皆更加安心便利。

除了技術創新，遠傳9月主打漫遊價格優惠，韓國計日型一天99元，日本計日型一天149元，若只有定量上網需求，也可選擇不同國家定量包系列，像是日本大容量定量包10GB 888元／12GB 988元，中港澳定量包15GB超值優惠588元，亞洲定量包10GB只要599元，同時也有可全球98國跑透透的跨洲多國定量包10GB 988元。9月30日前申辦原號漫遊上網方案，加碼抽萬元漫遊折扣金，至遠傳官網或遠傳心生活APP申辦再抽iPad Air。

遠傳預付卡也提供出國上網服務，推出高CP值的上網方案，不限遠傳用戶皆可申辦，支援eSIM免換卡即開即用。日韓1GB最低60元起；新加坡不限流量上網吃到飽不降速6天419元，平均每天只要70元。也有定量包可選擇，日本3GB 349元、5GB 488元，韓國上網5GB 499元，流量加倍到10GB僅需再加100元。

●附註：詳細活動內容以官網、APP公告為準。

商品推薦