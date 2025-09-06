遠傳9月出國上網優惠開跑！原號漫遊日、韓計日型最低99元起
9月機票促銷熱潮來臨，微涼秋季小旅行正是時候！遠傳9月推出原號漫遊優惠價，日本計日型一天149元，韓國計日型一天99元，活動期間內申辦還可抽萬元漫遊折扣金，遠傳官網／APP申辦再加碼抽iPad Air。此外，遠傳超前部署，自8月即業界首創全面開放VoLTE國際漫遊，出國時只要開啟手機VoLTE設定，同樣能在旅遊時收發重要OTP驗證簡訊。
遠傳於8月率先開通VoLTE國際漫遊服務，不僅提升語音通話品質，不需任何申請就可以收發簡訊，更解決海外OTP簡訊接收困難等問題，讓用戶在旅途中保持穩定聯繫，無論個人旅遊或商務出差皆更加安心便利。
除了技術創新，遠傳9月主打漫遊價格優惠，韓國計日型一天99元，日本計日型一天149元，若只有定量上網需求，也可選擇不同國家定量包系列，像是日本大容量定量包10GB 888元／12GB 988元，中港澳定量包15GB超值優惠588元，亞洲定量包10GB只要599元，同時也有可全球98國跑透透的跨洲多國定量包10GB 988元。9月30日前申辦原號漫遊上網方案，加碼抽萬元漫遊折扣金，至遠傳官網或遠傳心生活APP申辦再抽iPad Air。
遠傳預付卡也提供出國上網服務，推出高CP值的上網方案，不限遠傳用戶皆可申辦，支援eSIM免換卡即開即用。日韓1GB最低60元起；新加坡不限流量上網吃到飽不降速6天419元，平均每天只要70元。也有定量包可選擇，日本3GB 349元、5GB 488元，韓國上網5GB 499元，流量加倍到10GB僅需再加100元。
●附註：詳細活動內容以官網、APP公告為準。
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言