台南遠東香格里拉飯店推秋季住房專案 加1元升等貴賓廊
台南遠東香格里拉飯店推出秋季「一宿靜好・百年滋味」住房方案，旅客只需加1元，即可雙人享有豪華閣貴賓廊尊榮禮遇，從早餐到傍晚雞尾酒時光，一次體驗全日專屬享受。
專案每房最低4,251元起，即日起至2026年2月13日開放訂房。入住同時，還可在高樓景觀客房內直接享用台南百年老店《連得堂餅家》手工煎餅，免排隊即可品嘗府城經典老味道。
此專案最大亮點，是賓客只需多付1元，就能享受雙人份的豪華閣貴賓廊尊榮禮遇，禮遇內容包含半自助式精緻早餐搭配現點主餐，讓賓客從早晨開始就能悠享慢活時光與高質感體驗。此外，還可暢享傍晚雞尾酒時光、免費西裝整燙乙套，以及預約制會議室兩小時免費使用等多項專屬服務，輕鬆體驗頂級禮遇。
入住專案指定的「特選尊榮客房」，房客能從高樓層俯瞰古都日夜美景。飯店更貼心準備了台南百年名店《連得堂餅家》遵循古法手工製作的酥香煎餅作為迎賓禮。這款總是大排長龍的在地名物，透過飯店的專屬安排，直接送到客房，讓房客無需排隊，就能輕鬆品嚐。每日輪替供應兩種人氣口味：香氣濃郁的原味雞蛋煎餅與鹹香獨特的味噌煎餅，讓這趟府城之旅增添專屬的驚喜與美味記憶。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
