限量70組「買1送1」！肉多多插旗台南新光三越 學生再加碼夾娃娃挑戰
樂多多集團旗下的「肉多多火鍋」，即將插旗台南新光三越中山店，預計在9月6日起試營運，當天也將推出「買1送1」限量優惠方案。另外針對開學季，凡出示學生證、穿制服者，消費指定方案還可加贈娃娃機代幣，挑戰為自己加菜。
肉多多近年重心多放在有潛力的城市，本次看好台南火車站、赤崁樓等觀光人潮聚集的區塊，新展店重返府城主流商圈，開設「台南新光中山店」。除了提供招牌的鍋物套餐之外，現也攜手「大苑子」供應季節系的芒果冰沙，為顧客消除暑氣。
為慶祝新店開幕，9月6日當天下午17:00於台南新光中山店將推出限量70組的「買1送1」，每組至多4位，預計16:00開始發放號碼牌。另外即日起至10月31日，凡至全台分店出示學生證/制服/ 80分以上考卷，內用349元以上套餐，即加贈10枚店內的「娃娃機代幣」，可以挑戰夾取零食、餅乾，增添用餐樂趣。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言