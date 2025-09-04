限量70組「買1送1」！肉多多插旗台南新光三越　學生再加碼夾娃娃挑戰

樂多多集團旗下的「肉多多火鍋」，即將插旗台南新光三越中山店，預計在9月6日起試營運，當天也將推出「買1送1」限量優惠方案。另外針對開學季，凡出示學生證、穿制服者，消費指定方案還可加贈娃娃機代幣，挑戰為自己加菜。

肉多多近年重心多放在有潛力的城市，本次看好台南火車站、赤崁樓等觀光人潮聚集的區塊，新展店重返府城主流商圈，開設「台南新光中山店」。除了提供招牌的鍋物套餐之外，現也攜手「大苑子」供應季節系的芒果冰沙，為顧客消除暑氣。

為慶祝新店開幕，9月6日當天下午17:00於台南新光中山店將推出限量70組的「買1送1」，每組至多4位，預計16:00開始發放號碼牌。另外即日起至10月31日，凡至全台分店出示學生證/制服/ 80分以上考卷，內用349元以上套餐，即加贈10枚店內的「娃娃機代幣」，可以挑戰夾取零食、餅乾，增添用餐樂趣。

