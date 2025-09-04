台中日曜天地「零碼鞋清倉會」 萬雙名牌鞋一次到位！

台中日曜天地OUTLET將於9月5日至29日舉辦「零碼鞋清倉會」，現場集結上萬雙鞋款，品牌也是歷年來最齊全，祭出全面最低3.1折起優惠。業者強調，一鈔輕鬆將名牌鞋帶回家，這次超大折扣與百元入手名牌鞋的魅力，正好擊中消費者理性購物的渴望，提高消費意願，也成為換鞋省錢新技巧。

隨著物價持續攀升、家庭支出緊張，消費者正從盲目跟風轉向理性精打細算，台中百貨業今年表現低迷，根據統計，今年上半年台中整體百貨零售市場營收衰退14.2%，受到全台百貨「店王」台中新光三越因氣爆事件遭勒令停業影響，創歷年同期最大跌幅。

在此情況下，今年台中日曜天地OUTLET逆勢抗壓，舉辦「零碼鞋清倉會」，現場集結上萬雙鞋款，品牌也是歷年來最齊全，祭出全面最低3.1折起優惠。

從最多人喜愛的VANS、SKECHERS、NIKE、New Balance、ADIDAS、PUMA等休閒運動類型，PALLADIUM、Timberland等戶外休閒系列，還有ALDO、Fitflop、LA NEW等高品質的男女涼鞋、皮鞋、高跟鞋，更有Crocs、native、moz防水洞洞鞋、涼拖鞋等品牌。

再來，就是家長們最關注的Open for Kids、Moonstar童鞋品牌齊聚一堂，滿足全家大小一次購足，各式鞋款通通應有盡有，不僅品牌最齊全，價格也是甜到讓人一鞋難求，業者特別提醒：越晚來，貨量與尺寸越少，想撿便宜就要趁早。

而在國際經貿局勢持續不確定的氛圍下，民眾的消費心態已轉向「先買先省」，趁著這次零碼鞋清倉會入手原價動輒破千、如今最低僅需百元即可入手的高質感鞋款，正是換季理性消費的新風潮。

今年「零碼鞋清倉會」不僅有Crocs、VANS、ALDO等人氣品牌祭出超狂優惠，更迎來新夥伴DC SHOES加入鞋海戰局，品牌種類與折扣力度全面升級，亮點優惠包括有ALDO：一雙990元、兩雙1,800元，時尚鞋款超值入手。Crocs：黑標300元、綠標600元、紅標990元，還有「3雙再8折」、「5雙再5折」組合，買越多省越多。VANS：全面3.1折起，潮流經典不到千元入手。DC SHOES：全面4折，買兩雙再9折、三雙再8折，買越多賺越多。LA NEW：全面990元起，第二雙再折400元，折合下來一雙不到800元。

不僅折扣驚人，商品更是海量，現場提供上萬雙鞋款，尺碼齊全，從大人到小孩都能挑到合適鞋款，尤其9月5日封館首購會，更是能搶到最齊全款式的最佳時機，對精打細算的消費者來說更是不容錯過。

不只價格優惠，日曜天地OUTLET更祭出加碼回饋！9月5日活動開跑首日，將舉辦首購封場會，欲參加者，須事前至日曜天地OUTLET官方FB粉絲專頁指定貼文下留言，並收到報名成功訊息，鞋迷務必手刀登記、搶先卡位。

此外，當天上午開放前500名消費者，可免費獲得館內B2F微笑品牌櫃位100元抵用券（涼拖鞋／單一特價不適用）乙張，而且只要是日曜天地OUTLET會員，活動期間，於館內鞋類專櫃單筆消費滿2,000元，亦可獲得500元歐貨券（10月歐洲掃貨節方可使用）。 台中日曜天地OUTLET「零碼鞋清倉會」將於9月5日至29日登場。記者宋健生/攝影

