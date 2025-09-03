聽新聞
海底撈登台10週年！限時「全桌免單」 免費送特選肥牛、撈派蝦滑
連鎖鍋物「海底撈」為慶祝登台10週年，即日起以「Happy Big Day 巨感謝、巨快樂、巨療癒」為主題，推出一系列優惠方案。包括「免費吃特選肥牛、撈派蝦滑」，還有推出限量「撈撈小鍋伴盲盒」。9月22日當天，還有機會享「全桌免單」，讓粉絲們共享週年喜悅。
2015年9月22日正式登台的「海底撈」，目前在全台共有16間分店。為慶祝10週年，即日起推出「明星菜品免費兌換券」，即日可至活動網站領取優惠券，可於10月31日前的平日時段，憑券兌換「特選肥牛」與「撈派蝦滑」，免費為自己加菜。
同時海底撈也推出限量款「撈撈小鍋伴」盲盒，以餐桌上的熱門火鍋元素我靈感，化身成為造型可愛的小輝哥、哞喜醬、小卷寶、茄呼呼、米啵啵、Q嗲嗲等角色，原價每盒208元，6盒1,248元，會員預購可享9折優惠。還有「大輝哥」娃娃同步登場，原價388元，會員預購享9折。
9月22日當天，全台分店自11時至22時開啟大規模「請客」驚喜，每10桌隨機免單（限額10組）。晚間20時再加碼，全場顧客均可獲贈「十週年專屬紀念徽章」。
