持台鐵車票入住永續旅宿 享便當或禮賓室折價

交通部觀光署攜手台鐵與旅宿業者推動低碳旅遊，台鐵公司今天宣布，凡搭乘對號列車並入住永續認證旅宿，憑車票與飯店發票，可擇一兌換台鐵便當或禮賓室各2張面額100元抵用券。

台鐵公司近年積極推動低碳運輸與減碳行動，持續更新節能車輛、優化運行效率與導入再生能源應用等措施，已完成主要車種碳足跡盤查與外部查證，今年取得「自強」、「莒光」及「區間／區間快」3大車種旅客運輸服務碳足跡標籤。

台鐵發布新聞稿表示，將自9月17日起所印製車票揭露每趟旅次碳排放量，讓旅客在購票時即可了解行程的碳排放資訊，共同邁向2050淨零排放目標。

為持續推廣低碳旅遊理念，台鐵表示，響應觀光署「住宿X低碳運具」專區啟動活動，推出優惠方案。

凡搭乘台鐵對號列車並入住永續認證旅宿，憑車票與飯店發票，即可擇一兌換台鐵便當抵用券2張（面額各100元）或禮賓室抵用券2張（面額各100元），兌完為止，其中車票迄站須為飯店所在地區，且日期須為入住或退房日。

活動專區還涵蓋「觀光列車」，精選結合永續旅宿的行程，讓旅客一次體驗低碳運具與特色旅遊。

台鐵表示，兌換期間即日起至114年12月31日止，而抵用劵使用期限皆至115年6月30日止。

至於兌換方式有2種，台鐵表示，旅客可以emai方式提供飯店發票及車票的照片檔寄到指定信箱（tay01@railway.gov.tw），或採郵寄方式，將飯店發票和車票正本寄到台鐵營業處（台北市中正區北平西路3號）。

