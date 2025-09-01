「10個大披薩＋2瓶可樂」現省3600！達美樂「17種開學優惠」新出爐
迎接開學季，達美樂推出「開學季優惠」，共計17種方案，共計最高可省7,390元，內容囊括個人餐、分享餐、火山系列披薩、一公斤起司巨無霸披薩均享優惠。
達美樂即日起推出的開學優惠，共有「個人餐優惠」、「套餐優惠」、「加購優惠」等3種不同類型，合計共17種方案。其中個人餐部份，「3個蜂蜜熔岩披薩瑪芬」原價180元，優惠價99元；「3個熔岩披薩瑪芬＋1罐可樂」，原價205元，優惠價159元。針對多人用餐，「外帶1個大披薩」，優惠價299元；「外帶1個火山大披薩送1瓶大可樂」，優惠價359元。「一公斤起司巨無霸披薩」優惠價699元，最高現省901元。
此外，迎接開學迎新、聚會需求，外帶或外送「10個大披薩＋2瓶大可樂」，原價最高6,300元，優惠價2,700元，現享43折優惠。其他還有8種加購優惠，包括地瓜薯條、玉米濃湯、蝴蝶酥、熔岩披薩瑪芬或飲料，均享加購優惠。
