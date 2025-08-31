滿額抽東京機票、百萬加菜金！YAYOI彌生軒再抽轉轉樂 中獎率100%

來自日本的定食專賣店「YAYOI彌生軒」為慶祝登台11週年，自9月起展開為期2個月的11週年感謝祭。會員消費滿額，就有機會獲得「東京雙人來回機票」，另外參與轉盤抽獎，也有機會獲得免費定食、第二份半價等優惠；針對外送顧客，點購指定餐點，則可免費加贈「塩烤鯖魚」。

彌生軒最初源自於1886年，並於2014年登台至今，目前在台灣共有27間直營門市。為慶祝登台11週年，9月1日至9月30日期間，會員消費滿990元，即可獲得抽獎券一張，有機會獲得「東京來回雙人機票」，還有YAYOI加菜金1,100元，共計1000名，總價值達110萬元。