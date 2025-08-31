滿額抽東京機票、百萬加菜金！YAYOI彌生軒再抽轉轉樂 中獎率100%
來自日本的定食專賣店「YAYOI彌生軒」為慶祝登台11週年，自9月起展開為期2個月的11週年感謝祭。會員消費滿額，就有機會獲得「東京雙人來回機票」，另外參與轉盤抽獎，也有機會獲得免費定食、第二份半價等優惠；針對外送顧客，點購指定餐點，則可免費加贈「塩烤鯖魚」。
彌生軒最初源自於1886年，並於2014年登台至今，目前在台灣共有27間直營門市。為慶祝登台11週年，9月1日至9月30日期間，會員消費滿990元，即可獲得抽獎券一張，有機會獲得「東京來回雙人機票」，還有YAYOI加菜金1,100元，共計1000名，總價值達110萬元。
10月1日至10月31日，會員消費每滿490元享轉轉樂一次，有機會獲得免費定食、第二份定食半價、整單84折折價券等不同贈禮，中獎率達100%。即日起至9月23日，透過Uber Eats於南京松江店、天母店、南京三民店、敦南和平店、站前懷寧店、內湖瑞光店、板橋中山店等17間指定門市，購買「日式壽喜燒丼」，即可贈送「塩烤鯖魚」（半片），價值208元，增添餐桌豐富度。
