星巴克「買一送一」又來了！連續3天、星冰樂與星沁爽都有
星巴克「買一送一」又來了！為迎接開學日，星巴克宣布於9月1日至3日連續3天，推出「開學不Blue．指定品項好友分享日」活動。活動期間上午11點至晚上8點，購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。
活動指定品項包括檸檬冷萃咖啡、冷萃咖啡、那堤（含特選）、美式咖啡（含特選）、焦糖瑪奇朵（含特選）、蘭姆葡萄風味奶香咖啡(含特選）、焦糖可可碎片星冰樂、繽紛紫紅薯奶霜星冰樂、雙果果汁星冰樂、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁奶那堤、醇濃抹茶那堤、芒果火龍果冰雪星沁爽、芒果火龍果檸檬星沁爽、芒果火龍果椰奶星沁爽、百香果爆爆冰雪星沁爽。
優惠品項依各門市現貨為準，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。本活動亦不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
此外，此優惠於部分門市亦不適用，不適用門市包括機場、航廈、高鐵站、高速公路休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、萬里、龍門、101典藏、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市等。詳細優惠內容依星巴克網站公告為準。
