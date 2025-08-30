星巴克「買一送一」又來了！連續3天、星冰樂與星沁爽都有

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
此活動指定品項眾多，包括冷萃咖啡與多款星冰樂、星沁爽。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
星巴克「買一送一」又來了！為迎接開學日，星巴克宣布於9月1日至3日連續3天，推出「開學不Blue．指定品項好友分享日」活動。活動期間上午11點至晚上8點，購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。

活動指定品項包括檸檬冷萃咖啡、冷萃咖啡、那堤（含特選）、美式咖啡（含特選）、焦糖瑪奇朵（含特選）、蘭姆葡萄風味奶香咖啡(含特選）、焦糖可可碎片星冰樂、繽紛紫紅薯奶霜星冰樂、雙果果汁星冰樂、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁奶那堤、醇濃抹茶那堤、芒果火龍果冰雪星沁爽、芒果火龍果檸檬星沁爽、芒果火龍果椰奶星沁爽、百香果爆爆冰雪星沁爽。

優惠品項依各門市現貨為準，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。本活動亦不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

此外，此優惠於部分門市亦不適用，不適用門市包括機場、航廈、高鐵站、高速公路休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、萬里、龍門、101典藏、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市等。詳細優惠內容依星巴克網站公告為準。

星巴克宣布於9月1日至3日連續3天，推出「開學不Blue．指定品項好友分享日」活動。圖／摘自星巴克官網
咖啡 星巴克 火龍果

限時特價只到8/31！好市多爆紅1物熱銷 網激讚：保存吃法多樣

美式賣場好市多一向以多元商品、大份量與實惠價格受到消費者青睞，時常推出的「限時特價」更是吸引不少民眾搶購。近日就有網友分享...

中市天津商圈「曬衣節」29日起跑 上萬件服飾便宜大拍賣

台中市天津路服飾商圈29日起一連3天舉辦「天津曬衣節」活動，商圈主委張聖明今天說，這是春夏兩季的清倉大拍賣，有上萬件便宜...

燦坤「3C保庇節」全館7折起 4大類家電滿額送K幣 買指定電視送Dyson

迎接民俗月，燦坤舉辦「3C BoBee保庇節」，即日起至9月4日於全台門市與線上購物同步展開，全館商品最低7折起。9月2...

好市多新上架「知名品牌涼鞋」 年輕人瘋搶：比專櫃便宜1千多

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現新上架一款休閒編織涼鞋，比專櫃便宜1千多元。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

連42天「大薯、鷄塊加1元多1件」！麥當勞「最新優惠券」現省2807元

麥當勞「海派魷魚祭」，即將於8月27日至10月7日期間限時回歸，將由「「韓味雙牛魷魚堡」與「韓味魷魚堡」、「日式豬排魷魚...

