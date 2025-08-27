限時特價只到8/31！好市多爆紅1物熱銷 網激讚：保存吃法多樣

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多。 聯合報系資料照
美式賣場好市多一向以多元商品、大份量與實惠價格受到消費者青睞，時常推出的「限時特價」更是吸引不少民眾搶購。近日就有網友分享，館內一款人氣抹醬優惠至8月31日，且三種口味一次到齊，消息曝光立刻引發熱議，不少人直呼「終於等到特價了！」

一名網友日前在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，他發現館內販售的乳酪抹醬正進行優惠活動，且青醬蒜香、燻鮭魚、楓糖核桃3種口味同步上架，特價至8月31日止。原PO還提到，過去藍莓口味也相當受歡迎，而此次活動商品原價239元，現降至191元，吸引不少會員關注。

貼文曝光後，立即引發網友熱烈討論，並分享購買經驗與門市訊息，有人表示「昨天在中和買到」、「燻鮭魚乳酪真的無敵好吃，每次必帶」、「楓糖口味不會太甜」，也有人指出不同分店供應情況，「高雄好市多沒有青醬」、「新莊、北投都有」。對於台中分店是否有貨，也有網友回應「北屯昨天剛買到」、「南屯貨源充足」，引起不少共鳴。

不過，也有網友提出不同的看法，認為「口味固然好，但份量實在太多」。對此，不少人分享保存方式，有人建議「分裝成小盒冷凍，食用前再退冰」，也有人表示「直接抹在厚片吐司後冷凍保存，同樣方便又美味」。

特價 吐司 賣場 Costco 商品 鮭魚 好市多 消費者 醬料區 便宜又好吃

