中市天津商圈「曬衣節」29日起跑 上萬件服飾便宜大拍賣

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市天津路服飾商圈29日起一連3天舉辦「天津曬衣節」活動，商圈主委張聖明今天說，這是春夏兩季的清倉大拍賣，歡迎消費者前往。記者黃寅／攝影
台中市天津路服飾商圈29日起一連3天舉辦「天津曬衣節」活動，商圈主委張聖明今天說，這是春夏兩季的清倉大拍賣，歡迎消費者前往。記者黃寅／攝影

台中市天津路服飾商圈29日起一連3天舉辦「天津曬衣節」活動，商圈主委張聖明今天說，這是春夏兩季的清倉大拍賣，有上萬件便宜服飾讓消費者撿便宜，而且還有滿百摸彩送IPAD、潮T票選送萬元等優惠活動，歡迎消費者前往。

張聖明說，天津路由山西路至梅川西街間這段商圈，匯集近3百家店家，是台中市最大的服飾批發地，加上附近北平路各式餐廳匯集，因此一直有「穿在天津、吃在北平」的形容，曬衣節自2005年首辦以來，今年邁入第20個年頭。

這次的活動，商圈內設有「100元」及「200元」限時特賣專區，主打萬件服飾補貨不間斷，吸引民前來挑選。凡在特賣區消費滿100元即可獲得摸彩券1張，滿200元得2張，以此類推，並在31日（周日）下午5時舉辦現場抽獎活動，送出iPad等多項好禮，以回饋支持商圈的消費者。

另為呼應年輕族群喜展現自我，也特別在29日（周五）的開幕當天推出「DIY手作潮T」體驗活動，民眾可以親手製作符合自己風格的潮T，打造個人獨一無二的服飾風格。

他說，活動期間亦同步舉辦「靚T大競賽」網路票選活動。民眾可前往「天津路服飾商圈臉書粉絲專頁」，對置頂貼文中的參賽T-shirt按讚，即完成投票。主辦單位將從得票最高作品的支持者中抽出一名幸運得主，贈送1萬元獎金，鼓勵民眾踴躍參與。

台中市天津路服飾商圈29日起一連3天舉辦「天津曬衣節」活動。圖／民眾提供
台中市天津路服飾商圈29日起一連3天舉辦「天津曬衣節」活動。圖／民眾提供

