燦坤「3C保庇節」全館7折起 4大類家電滿額送K幣 買指定電視送Dyson

迎接民俗月，燦坤舉辦「3C BoBee保庇節」，即日起至9月4日於全台門市與線上購物同步展開，全館商品最低7折起。9月21日前購買冰箱、洗衣機、空調、電視等4大家電，指定單品單筆發票滿額並於期限內完成安裝，即贈最高500燦坤K幣；門市限定購買資通訊商品單筆滿8,888元，可獲贈「乖乖」乙包，各店限量送完為止。

為慶祝Surpass會員周年慶，燦坤祭出實體門市滿額禮遇，9月4日前消費滿指定門檻即可獲贈好禮，消費滿30萬元以上，即可將市值33,999元的石頭掃拖機器人Qrevo C直接帶回家。

家電也有優惠，指定冰箱享最低8折起；購買QLED/QLED以上規格電視可獲Dyson吸塵器與PX大通8K HDMI線；購買QLED/MiniLED以上電視或顯示器可選擇市值9,900元的掃地機器人等好禮；4K以上機種則可享最高市值5,990元清淨機或藍牙喇叭等贈品。

燦坤同步推出會員專屬「乖乖保庇券」，總回饋金額逾700萬元。即日起至9月4日購買指定商品滿額可獲500元、700元或1,000元紅利券。另有APP券專屬優惠，空調享500元折抵，筆電享400元折抵；單品滿27,000元並使用6大銀行指定信用卡分期，可享最高8期0利率並加碼送800元銀行現折券。