海鮮攤收養浪浪！「18隻三代同堂」化身招財貓報恩 萌翻客人生意超旺

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

好市多新上架「知名品牌涼鞋」 年輕人瘋搶：比專櫃便宜1千多

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現新上架一款休閒編織涼鞋，比專櫃便宜1千多元。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期好市多新上架一款美國的休閒編織涼鞋，男鞋一雙2479元、女鞋一雙2489元，主打鞋身貼合包覆，舒適又快乾，比百貨專櫃便宜1千多元，現場有超多民眾試穿。

貼文一出後，不少網友分享資訊，「新莊、汐止、內湖打去問男款都有，但量不多」、「北投店女鞋快空了」、「中和有感覺快賣完了」、「總共有三色，白色、黑色、墨綠，新莊店白色都沒有了」、「很好穿，買了好幾雙了，門市都要3000多塊」、「昨天才剛在百貨買3800元」、「好穿，非常舒服」。

不過，也有部分網友反應穿了會臭，回應「不穿襪子會臭」、「其實穿了腳會臭」。對此，有內行網友解釋「穿襪子就可以防臭，因為台灣文化涼鞋都不穿襪子，日本潮流穿搭是會搭襪子一起穿的」。

襪子 穿搭 好市多

