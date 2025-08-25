連42天「大薯、鷄塊加1元多1件」！麥當勞「最新優惠券」現省2807元

麥當勞「海派魷魚祭」，即將於8月27日至10月7日期間限時回歸，將由「「韓味雙牛魷魚堡」與「韓味魷魚堡」、「日式豬排魷魚堡」接續登場。另外8月27日起，麥當勞也推出全新「夏季優惠券」，包括有大薯、4塊麥克鷄塊及6塊麥克鷄塊「加1元多1件」等優惠，最高現省2,807。

麥當勞「海派魷魚祭」再次展開，首波由「韓味雙牛魷魚堡」自8月27日至10月7日率先登場，酥脆魷魚海鮮排搭配100%雙層純牛肉，佐以韓國直送不倒翁炭烤肋排醬及泡菜醬，帶來酸甜微辣的滋味，單點124元、經典套餐189元，另外還有「韓味魷魚堡」同步登場，單點 99元，經典套餐164元。

9月10日至10月7日，則由「日式豬排魷魚堡」接力上陣，厚實的日式炸豬排與魷魚海鮮排結合，淋上大阪甘味醬、搭配高麗菜絲、美乃滋，鹹甜層次交互堆疊，單點124元，經典套餐189元。另外還有「海派魷魚分享盒」，包含 2份主餐（韓味雙牛魷魚堡或日式豬排魷魚堡）、20塊麥克鷄塊、1包大薯，再享指定飲品買1送1，每套450元。

8月27日起至10月7日，麥當勞連續42天推出「夏季優惠券」，包括高人氣的大薯及4塊/ 6塊麥克鷄塊「加1元多1件」，「焦糖冰奶茶」也首度加入「買1送1」優惠行列。另外還有4件組101元、5件組159元，以及雙人共享套餐209元起等多種優惠方案。針對早餐時段，也限時推出「早餐套餐免費升級經典美式咖啡」，還有雙人早餐159元等優惠，全部共計可省2,807元。除了櫃台、得來速窗口、自助點餐機可使用夏日優惠券，手機app點餐亦能使用。

麥當勞歡樂送自8月27日起同步推出夏季優惠，訂購「歡樂送」，不僅可享「加1元多1件」與「買1送1」優惠，更推出歡樂送限定「超爽5件組」，主餐＋4塊麥克鷄塊＋中薯＋勁辣香鷄翅＋38元飲品，優惠價199元起。自9月起，麥當勞歡樂送將升級為「歡樂送2.0」，優化使用體驗整合至「麥當勞APP」。顧客透過「歡樂送2.0」訂餐，不僅每筆消費皆可累積M Point，M Point還能兌換回饋，並享有會員專屬優惠，此次升級也新增「追蹤訂單進度」功能。