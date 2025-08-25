快訊

小北百貨迎接七夕情人節 大杯現煮咖啡買一送一

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
小北百貨」迎接七夕情人節，當天推出咖啡買一送一優惠。圖／小北百貨提供
小北百貨」迎接七夕情人節，當天推出咖啡買一送一優惠。圖／小北百貨提供

連鎖品牌「小北百貨」迎接8月29日（農曆7月7日）七夕情人節，當天，推出咖啡買一送一優惠，活動當日凡至咖啡限定門市購買美式、拿鐵大杯咖啡，立即贈送同品項大杯一杯，平均一杯最低只要23元。平時還有「大杯咖啡7折」的常駐優惠，讓消費者用銅板價也能輕鬆享用咖啡。

公關經理吳澄彥表示，小百百貨在全台共有193家實體門市，希望24小時的服務全面深化，特從北中南挑選 49家門市，精選UCC咖啡豆及優質鮮奶，提供現煮咖啡的服務，讓消費者24小時都能享用超值好喝的「SHOWBA Caf′e」，迎接七夕情人節特辦此買一送一優惠活動。。

他說，在品味咖啡的同時，全台門市還有天天超過300件商品特價，現在加入小北會員還送110元優惠券，詳細活動辦法，可關注小北百貨粉專之活動公告。平時還有「大杯咖啡7折」的常駐優惠，讓消費者用銅板價也能輕鬆享用咖啡。

