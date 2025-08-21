快訊

川普最快本周祭晶片關稅 專家點名1企業是贏家：台積電恐付更高代價

為柯文哲刪羈押事由？黃國昌提案修刑訴法 法務部怒：縱容罪犯串證

博愛座走入歷史！交通部公布「優先席」圖示、新增1類圖案

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化畜產嘉年華9月登場 千隻土雞350元促銷、買豬肉送排骨

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府舉辦彰化畜產嘉促銷，今年9月7日起連續4週共舉辦5天將有千隻土雞350元促銷價，中秋加碼購豬肉送排骨。記者林敬家／攝影
彰化縣府舉辦彰化畜產嘉促銷，今年9月7日起連續4週共舉辦5天將有千隻土雞350元促銷價，中秋加碼購豬肉送排骨。記者林敬家／攝影

彰化縣畜禽產品產量全國第一，縣府舉辦彰化畜產嘉促銷，今年9月7日起連續4週共舉辦5天，分別規劃羊肉、禽品、乳牛及豚肉四大主題活動，將有千隻土雞350元促銷價，中秋加碼購豬肉送排骨，以及撥蛋王競賽等。

彰化縣長王惠美表示，彰化雞鴨飼養量占全國四分之一，國產雞蛋每兩顆就有一顆來自彰化，毛豬飼養量全國第三，生乳與羊肉產量更高居全國第一。嘉年華已邁入第五屆，今年推出「5人同行．5福同享」活動，組隊完成指定任務可獲限量福袋，各場也安排食農教育體驗。

今年毛豬供應量短少約1成，近期豬肉價格高漲，彰化養豬協會總幹事陳筆輝說，預計要到中秋節之後價格才可能回穩，缺豬的問題政府以進口豬肉制衡，但國產豬品質仍教授受國人青睞，透過品牌與活促銷，有助國產住的消費力。

縣府活動首場「彰化羊肉節」將於9月7日在員林三和公園登場，設有趣味競賽、特色市集及羊肉、羊奶品嚐；9月14日北斗舉辦「禽品節」會友土雞促銷，還有快手撥蛋王親子競賽；9月20日至21日福興舉辦「乳牛節」，安排乳品知識闖關與免費牛乳、鮮乳小饅頭品嚐；9月27日田中壓軸「豚肉節」，結合豬豬盃全能運動會，中秋加碼購豬肉送排骨。

彰化縣政府推廣優質在地畜禽產品，將於9月舉辦「2025彰化畜產嘉年華－歡慶五載．週週精彩」系列活動。記者林敬家／攝影
彰化縣政府推廣優質在地畜禽產品，將於9月舉辦「2025彰化畜產嘉年華－歡慶五載．週週精彩」系列活動。記者林敬家／攝影

豬肉 中秋節

延伸閱讀

張啓楷彰化公投催票與王惠美同坐 表態「要成為最好人選」

彰化員林市巧思 斥資近2千萬改造台鐵鐵路高架橋下空間為社區活動中心

高鐵、北捷、渡輪、鐵馬都搭到 南彰化40名家扶兒歡樂一日遊

彰化再爆禽流感疫情 一周2鵪鶉養殖場撲殺17餘萬隻

相關新聞

彰化畜產嘉年華9月登場 千隻土雞350元促銷、買豬肉送排骨

彰化縣畜禽產品產量全國第一，縣府舉辦彰化畜產嘉促銷，今年9月7日起連續4週共舉辦5天，分別規劃羊肉、禽品、乳牛及豚肉四大...

限時買1送1！先喝道「小王子主題杯」登場　鑰匙圈、保冷袋免費帶回家

連鎖手搖飲「先喝道」在母品牌古典玫瑰園邁入35週年，以及世界名著《小王子》誕生125週年之際，推出全新限定系列「小王子星...

外送鹹酥雞一定要點這3樣！Uber Eats南臺灣3縣市限定 滿額8.8折開吃

Uber Eats公布南臺灣外送數據，顯示台南、高雄合作商家數已居南臺灣外送平台之冠，其中台南合作商家數量較去年成長近1...

菜價終於降！颱風後「1菜類」率先復活 婆媽喜喊：回到3把50元

受到7月初「丹娜絲颱風」重創，南部大片葉菜農田一度全數泡水，民眾普遍擔憂青菜價格飆漲。然而，颱風一過，台灣農民迅速投入復耕作業，展現驚人韌性，加上後續「楊柳颱風」未釀成災情，近期市場終於傳出令人振奮的好消息，空心菜有人花3把50的價格就買到。

日本刷卡陷阱3天碰4次 林氏璧「一餐省200元」提醒：結帳別愛國

旅日達人林氏璧昨（18）日在臉書分享自身經驗，指出在日本刷卡時，遇到「DCC（動態貨幣轉換）」的機率比想像中更高。他在這次旅程的後半段因多半信用卡與電子支付回饋額度用盡，改刷額度較高的VISA卡，短短三天內就有四次被要求選擇以日幣或台幣結帳的情況，他特別提醒「別手癢去按青天白日滿地紅啊！」

好市多上架「日本神級水果」售價近2000元！內行曝1招更省錢

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多看到一款日本水蜜桃，直呼「每顆都又大又漂亮！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。