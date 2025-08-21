彰化畜產嘉年華9月登場 千隻土雞350元促銷、買豬肉送排骨

彰化縣畜禽產品產量全國第一，縣府舉辦彰化畜產嘉促銷，今年9月7日起連續4週共舉辦5天，分別規劃羊肉、禽品、乳牛及豚肉四大主題活動，將有千隻土雞350元促銷價，中秋加碼購豬肉送排骨，以及撥蛋王競賽等。

彰化縣長王惠美表示，彰化雞鴨飼養量占全國四分之一，國產雞蛋每兩顆就有一顆來自彰化，毛豬飼養量全國第三，生乳與羊肉產量更高居全國第一。嘉年華已邁入第五屆，今年推出「5人同行．5福同享」活動，組隊完成指定任務可獲限量福袋，各場也安排食農教育體驗。

今年毛豬供應量短少約1成，近期豬肉價格高漲，彰化養豬協會總幹事陳筆輝說，預計要到中秋節之後價格才可能回穩，缺豬的問題政府以進口豬肉制衡，但國產豬品質仍教授受國人青睞，透過品牌與活促銷，有助國產住的消費力。